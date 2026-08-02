Branitelj Marijan Pavlinušić nosit će barjak na 311. Sinjskoj alci: "Nema veće časti"

Barjak 311. Sinjske alke ove će godine nositi Marijan Pavlinušić, hrvatski branitelj, dragovoljac Domovinskog rata i pripadnik slavne 4. gardijske brigade. Odluku je donio alkarski vojvoda Mario Šušnjara, istaknuvši kako je riječ o čovjeku kojeg, uz ratni put, krase čast, dostojanstvo, humanost i predanost zajednici.

Pavlinušić je bio pripadnik 2. brigade Zbora narodne garde, sinjskih "Cro Angelsa" i 4. gardijske brigade, a vojvoda Šušnjara naglašava kako su upravo hrvatski branitelji omogućili da se Sinjska alka i danas održava u slobodnoj Hrvatskoj.

"Odredio sam da će barjaktar na 311. Sinjskoj alci biti Marijan Pavlinušić, dragovoljac Domovinskog rata, pripadnik 2. brigade ZNG-a, sinjskih "Cro Angelsa" i slavne 4. gardijske brigade, kojega, osim iskazanog junaštva tijekom Domovinskog rata, krase i najveći atributi osobe dostojne da ponese slobodarski alkarski barjak", kazao je vojvoda Mario Šušnjara.

U razgovoru s Marijanom Pavlinušićem doznali smo kako je primio vijest o imenovanju, što za njega znači nositi alkarski barjak, kako se priprema za ovu časnu dužnost te kakvu poruku želi poslati mladim naraštajima o Sinjskoj alci, Domovinskom ratu i vrijednostima koje predstavljaju.

Velika čast

Barjaktar ima iznimno časnu i prepoznatljivu ulogu u viteškoj povorci Sinjske alke. On na konju ponosno nosi službenu zastavu (barjak) Viteškog alkarskog društva, koja na sebi ima lik Čudotvorne Gospe Sinjske. Kao simbol pobjede, vjere i tradicije cetinskog kraja, barjaktar jaše na čelu alkarske povorke odmah iza alkarskog vojvode.

Zbog težine samoga barjaka i kretanja u formaciji, ova uloga zahtijeva iznimnu spretnost u sedlu i izvrsno vladanje konjem. Barjaktar ne sudjeluje u samom natjecanju gađanja alke, već je njegova zadaća dostojanstveno predstavljanje i čuvanje viteškog ponosa tijekom cijele manifestacije.

"Alka je povijest, ona je sve u Cetinskoj krajini. Sve se veže za alku i Svetište Čudotvorne Gospe Sinjske. Kada sam primio vijest da sam izabrani za barjaktara 311. Sinjske alke preplavile su me emocije. To je zaista velika čast. Ne samo ja, već su i svi u mojoj obitelji bili obuzeti emocijama. Mislim da nema veće časti od nošenja barjaka u povorci Sinjske alke", kazao nam je Marijan koji sa suprugom ima četvoro djece.

Alkarski vojvoda Mario Šušnjara istaknuo je Marijanove ratne zasluge i osobne vrline kao razloge odabira. Kako on doživljava te riječi?

"Stvarno veliko hvala Mariju Šušnjari što je izabrao mene za barjaktara. Valjda je moj život bio takav da su ljudi vidjeli nešto što ja ne vidim. Nikome se nisam nametao. Kada drugi prepoznaju vaš rad, trud, zalaganje, to zaista mnogo znači. Ovo je stvarno jedna iznimna čast za mene", dodaje Marijan.

Pripreme za barjaktara

U pripremi za ovogodišnju Sinjsku alku, Marijan nam kaže da redovito ode na hipodrom i jaše, ode i na trkalište.

"Kad krenu probe cijele povorke pojačat će se pripreme, zasada jašem na hipodromu. U nedjelju je misa u Svetištu i bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske, pa prvi put oblačim odoru na sebe", opisuje nam Marijan.

Što će mu prolaziti kroz glavu kada s barjakom bude u povorci?

"Mislim da će mi srce tuči sto na sat, da će se u meni sve probuditi. Kako se približava taj dan, sve više je u meni - ne strah, ali uzbuđenje", opisuje nam osjećaj Marijan.

Ovu čast posvećuje svim poginulim braniteljima, svim živućim braniteljima, ali i djeci s posebnim potrebama.

"Imam četvero djece, ali jedna kćer mi ima Downov sindrom. To nam u kući najviše znači. Nju je i ovo posebno dirnulo, što će tata biti barjaktar. Pa bih ovo posvetio i djeci s Downovim sindromom", poručuje Marijan.