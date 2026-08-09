Branitelj generala JNA Đukića, osuđenog za miniranje Peruće i granatiranje šibenskog zaleđa: Biti u zatvoru 11 godina i 21 dan bez pravomoćne presude je najgrublje kršenje kršenje ljudskih prava!

Desetak dana nakon presude zbog ratnih zločina protiv civilnog stanovništva, presude splitskog Županijskog suda kojom su sedmorica pripadnika JNA i paravojnih postrojbi SAO Krajine osuđeni na ukupno 94 godine zatvora, stigla je žalba za jedinog zapovjednika neprijateljske vojske koji je dostupan hrvatskom pravosuđu.

Nije naime stigla žalba (još) na samu presudu kojom je prvookrivljeni general JNA Borislav Đukić osuđen na 16 godina zatvora, nego žalba njegovog branitelja na praktički 'beskonačno' produljivanje istražnog zatvora za Đukića. U pitanju je presuda za granatiranje civilnih i sakralnih objekata kao i za protjerivanje katoličkog stanovništva s područja šibenskog zaleđa između 1991. i 1995. godine, ratni zločin kojeg je sedmorka počinila, kako je utvrđeno presudom, direktnim zapovijedanjem i tako što nisu intervenirali, a morali su. Tako je najmanje 118 civila hrvatske nacionalnosti ubijeno u nekoliko odvojenih slučajeva na području oko Drniša i prema Šibeniku, silovano je pet žena, opljačkane su i protjerane brojne obitelji...

Branitelj generala Đukića u žalbi na četiri stranice posebno je naglasio činjenicu da se njegov branjenik nalazi iza rešetaka neprekidno od 18. srpnja 2015. godine, 11 godina i 21 dan, što 'nije utemeljeno na zakonu te predstavlja najgrublje kršenje temeljnog optuženikovog ljudskog prava'!

Posebno se odvjetnik Željko Ostoja osvrnuo na drugi slučaj, na predmet u kojem je njegov klijent 19. ožujka 2024. godine osuđen na deset godina zatvora zbog miniranja brane Peruča...

- U tom predmetu još nije odlučeno o žalbama niti na presudu niti na odluku o produljenju istražnog zatvora, iako je prošlo više od dvije godine!

Dakle, postoji neprekidno lišenje slobode dulje od 11 godina, a formalno ukidanje jednog istražnog zatvora i neprekidno produljivanje određivanjem drugog ne može služiti za zaobilaženje zakonskih ograničenja jer bi svrha čl. 133a ZKP bila dovedena u pitanje kada bi se maksimalni zakonski rok trajanja istražnog zatvora mogao neprekidno i beskrajno produljivati prebacivanjem iz jednog postupka u drugi.

Naime, svrha zakonskog ograničenja trajanja istražnog zatvora jest zaštita prava na osobnu slobodu i onemogućavanje da osoba bude lišena slobode neograničeno dugo prije pravomoćnog okončavanja kaznenog postupka. Ta se svrha ne može zaobići formalnim prekidanjem istražnog zatvora u jednom postupku i njegovim neposrednim određivanjem u drugom postupku prebacivanjem pravne osnove, ako je optuženik cijelo vrijeme fizički u zatvoru, odnosno u istoj ćeliji, bez ijednog dana provedenog na slobodi.

Ako bi se prihvatilo da je dovoljno formalno ukinuti istražni zatvor u jednom postupku i istog ga dana odrediti u drugom kako bi se rokovi mogli početi računati ispočetka, zakonska ograničenja istražnog zatvora izgubila bi svoju svrhu, a zaštita prava na osobnu slobodu postala bi iluzorna. - između ostalog naveo je u žalbi odvjetnik Željko Ostoja, koji smatra da je njegov branjenik, general JNA Borislav Đukić koji čami na Bilicama neprekidno 11 godina i 21 dan bez pravomoćne presude, apsolutni rekorder u svjetskim razmjerima.