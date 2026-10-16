Branitelj Davor Karninčić žestoko udario po Torcidi nakon skandala na Poljudu: "Ovo je bio pokop Hajduka!"

Sinoćnju utakmicu između Hajduka i nizozemskog Ajaxa obilježilo je skandiranje Torcide u korteu te prekid utakmice zbog ogromne bakljade i topovskih udara. Na taj potez navijača nižu se žestoki komentari koji kruže društvenim mrežama, a sinoćnja događanja na Poljudu komentirao je na svom Facebook profilu i hrvatski branitelj, Davor Karninčić. Njegov status prenosimo u cijelosti:

"HAJDUK - AJAX 2:1

Ne nema smisla pisati o tome jer ima važnijih stvari od te pobijede.

ŠTO JE ANA FRANK SKRIVILA TORCIDI?

Pa i o tome nema smisla pisati jer članovi Torcide ni ne znaju tko je Ana Frank ni ne znaju što su to koncentracioni logori. Njihovo obrazovanje nije toliko.

ŠTO JE TORCIDA I NJEN UTJECAJ NA DRUŠTVO

E to je već tema. koja je prerasla grad, prerasla državu i postala dio Svijeta.

Torcida je organizirana navijačka skupina čija organizacija i militantno djelovanje je po snazi 3. u državi. MORH, MUP pa Torcida.

Udruga koja organizira članove na način da konstantno ne samo prekršajno već i kriminalno djeluju unutar države i da ta udruga ne snosi ikakve posljedice, Eventualno posljedice snose članovi a ne i udruga koja je organizator.

Tako dobro organizirana udruga koja je 3. po snazi u država mora imati vodeće ljude te organizacije i svoju hijerarhiju koja je slična vojnoj strukturi. Dakle postoje glavni, manje glavni i vojska koja poslušno izvršava zapovjedi.

Torcida ima moć koja nadmašuje Hajduka, grad, političare, novinare, sociologe, suce itd. Svi su oni u strahu od Torcide i ponašaju se kao lutke na koncu kojima upravlja Torcida.

Ne zaboravimo a tome sam pisao da je pok. predsjednik Torcide dobio nagradu grada Splita a da ju je predložio član Torcide koji ima optužnicu za pokušaj ubojstva. I to se sve odvija u HNK ispred mnoštva uzvanika i samog premjera.

Bitno je primijetiti da je Torcida najvažnija sama sebi, njoj nije važan Hajduk, Hajduk je samo alibi, nije važan Split nije važna Hrvatska. Oni su iznad toga i žele društvu to i pokazati.

Kako je godinama moć Torcide rasla tako je i obrambeni mehanizam društva prema njoj slabio. Koristili su i jako uspješno političku situaciju pa bi uvijek iza njih bila vlast ili oporba. Kad bi vlast krenula rigoroznije onda bi ih oporba preko medija štitila a kad vlast bi bi naklonjena Torcidi onda oporba ne bi to isticala jer joj je i onda bilo u interesu ne imati protivnika Torcidu.

Tako je Torcida postala vladar života prvenstveno u našem gradu. Njeni članovi uživaju poseban tretman u svim institucijama našeg društva pa bio to zatvor, sud ili bolnica. Iza svega stoji strah. javno protiv nje govorit ili njoj ne udovoljit svi se straše.

Osokoljena tim rastom, Torcida se odvažila ući u rat s državom i to otvoreno prijeteći premjeru. Ukoliko nas ne poslušaš vidjeti ćeš što te čeka.

I ovo što se dogodilo je planski organizirano protiv Vlade RH ali tko je talac Hajduk, i Hrvatska.. Jedni i drugi će biti kažnjeni, Hajduk konkretno materijalno sankcioniran a Hrvatska politički sankcionirana. Pa koji protivnik Hrvatske, protivnik desnice neće upotrijebiti ovo jučerašnje ponašanje Torcide u svoju korist.

Jučer je na stadionu bilo 31.000 navijača uzmimo da ih je 1.500 Torcide a što je s ostalim navijačima? kako oni to dopuštaju, kako se oni odnose prema tom problemu? Ja mogu kazati da su svi oni suodgovorni jer to neodgovorno toleriraju.

Kako će reagirati država, društvo vidjeti ćemo. Bude li mlako Torcida je pobijedila. Ukoliko bude država stvarno željela riješiti ovaj problem i ukloniti ti 3. snagu društva onda treba mijenjati zakone, donijeti zakon o navijačkim skupinama i zatražiti konzensus društva za sprječavanje divljanja navijačkih skupina.

Vidjeti ćemo što će biti ne zaboravimo da državne službe ipak sve znaju ali pitanje je da li država ima odluku za to ili ne.

Eto zato mi utakmica nije važna jer ovo jučer je bio pokop Hajduka."