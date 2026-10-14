Brandt prokomentirao Poljud: "Čuo sam da je stadion rasprodan, to će nam otežati"

Hajduk u četvrtak s početkom od 18:45 igra protiv Ajaxa na Poljudu na otvaranju ligaške faze UEFA Konferencijske lige.

Bijeli su ligašku fazu izborili nakon 16 godina odigravši prethodno ukupno 8 utakmica u kvalifikacijskim kolima. Krenuo je Hajduk iz 1. kola Europa lige u kojem je prošao slovačku Žilinu da bi u sljedećem kolu u dvomeču ispao od ciparskog Pafosa. Nastavila je naša momčad put do ligaške faze kroz kvalifikacije za Konferencijsku ligu gdje je uvjerljivo svladan litavski Žalgiris, a zatim nakon dvije utakmice i produžetaka u Poljskoj i Rakow.

Sudačka postava za ovu utakmicu dolazi iz Austrije. Glavni je sudac Christian-Petru Ciochirca, pomagat će mu Maximilian Weiss i Michael Obritzberger, a četvrti je sudac Jakob Semler. VAR je sudac Manuel Schuettengruber, a asistent VAR suca Alexander Harkam.

Utakmicu je na press-konferenciji održanoj za medije najavio igrač Ajaxa Julian Brandt odgovaravši na novinarska pitanja.

Što Vam se dogodilo u posljednjoj utakmici?

- Mislim da smo trebali pobijediti utakmicu, imali smo mnogo potencijala, kretali smo se. Nismo izišli kada smo trebali, nismo stvarali dovoljno pritiska... Pričali smo o tome dugo vremena, ali mislim da je bio i neriješen rezultat, osjećali smo se bolje pripremljeno nego jučer. Nadamo se da namse takve utakmice neće ponoviti.

Ajax je stvarao mnogo prilika, slažete li se s tim?

- Kada krenete s utakmicom i vodite 1:0, imate i šanse za pobjedu. Ako ne možemo zabiti neke golove koje moramo, kasnije će teško dolaziti takve šanse.

Kakav Vam se čini teren?

- Čini mi se super. Ne izgleda mi loše.

Tko bi mogao biti favorit?

- Rekao bih da je sada teže nego što je bilo prije, ali mislim da smo mi favoriti. Nemam još točan odgovor na to.

Atmosfera će biti uzbudljiva u Splitu, jeste li se posebno pripremili na to?

- Nikad prije nisam ovdje igrao, prošle smo godine igrali u Zagrebu i Dortmundu, puno je navijača, glasno je i zbog toga se igra nogomet. Čuo sam da je stadion rasprodan, to će nam otežati, ali ujedno biti i motivacija.

Ajax ima veću vrijednost, ali ipak ste nekako posrnuli?

- Ne mogu Vam odgovoriti na to pitanje, ja sam tu samo dva mjeseca. Fokusirani smo samo na iduću utakmicu, u nogometu postoje i padovi i uspjesi.

Je li Vam laške igrati kada niste favorit na papiru ili kada jeste?

- Nisam nikad to tako gledao. Nekad možeš biti favorit i remizirati. Može se završiti svakako, nije lako jer se kreće s 50 % šasne. Nikad ne bih izabrao ulogu favorita.