(B)rak: Kako vaš ljubavni status utječe na vaše zdravlje?

Nova velika studija pokazuje da bi bračni status mogao imati značajan utjecaj na rizik od raka. Istraživanje provedeno na više od 100 milijuna ljudi u SAD-u otkrilo je da osobe koje se nikada nisu vjenčale imaju znatno veće stope obolijevanja u usporedbi s onima koji su u braku ili su to bili.

Razlike su posebno izražene kod karcinoma povezanih s načinom života, poput onih uzrokovanih pušenjem, alkoholom ili spolno prenosivim infekcijama. Primjerice, muškarci koji se nikada nisu ženili imali su višestruko veći rizik od nekih vrsta raka, dok su žene koje se nikada nisu udavale imale znatno višu stopu raka vrata maternice.

Stručnjaci smatraju da bi razloge trebalo tražiti u životnim navikama i društvenoj podršci. Osobe u braku rjeđe imaju rizična ponašanja, češće odlaze na preventivne preglede i imaju stabilniju financijsku i emocionalnu podršku.

Također, kod njih se rak često otkriva ranije, a ishodi liječenja su bolji.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da brak sam po sebi nije zaštita od bolesti. Ključ su zdrave navike, redoviti pregledi i briga o vlastitom zdravlju, osobito za one koji nisu u braku.

Istraživači ističu da su društveni čimbenici važan pokazatelj rizika, ali i da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se ova povezanost u potpunosti razumjela.