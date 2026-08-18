"Bradata fešta" u Trogiru: Deset izvođača u Kuli Kamerlengo za magnetsku rezonancu

Deseta, jubilarna godina Bradate aukcije donosi i veliki glazbeni spektak. Trogir će 24. rujna u Kuli Kamerlengo biti domaćin „Bradatoj fešti” - velikom humanitarnom koncertu čiji je cilj prikupljanje sredstava za nabavu magnetske rezonance za bolnicu u Splitu.

Od 19 sati pa sve do ponoći publiku očekuje večer ispunjena glazbom, druženjem, odličnom spizom i humanitarnim duhom, a na pozornici će se izmijeniti čak deset izvođača.

Deset izvođača za veliki humanitarni cilj

Na „Bradatoj fešti” nastupaju: Jole, Mjesni odbor, Trogirski kanti, Klapa Trogir, Đoni Gitara, Klapa Partenca, Boris Oštrić, Ivan Ive Županović, Mira Oštrić i Roko Sedlar. Program će voditi dobro poznati glas Edite Lučić Jelić.

„Bradata aukcija nam je postala dio tradicije i svake godine se trudimo napraviti još više kako bi kroz zabavu prenijeli poruku o važnosti prevencije pri otkrivanju malignih oboljenja”, poručuju organizatori.

Cilj ovogodišnje akcije posebno je važan jer se sredstva prikupljaju za nabavu magnetske rezonance za bolnicu u Splitu. Takav uređaj u deset godina može pregledati 50.000 ljudi, a svakom kupljenom ulaznicom osiguravate jedan pregled.

Prošle godine su Trogir, Slatine i Čiovo Bradatu aukciju obilježili najvrjednijom bradom u njezinoj povijesti, a ove godine ista ekipa ponovno podiže ljestvicu.

„Pozivamo sve da nam se 24. rujna pridruže u Kuli Kamerlengo. Dođite uživati u glazbi naših pjevača, družiti se i zajedno s nama podržati cilj koji je važan za cijelu Dalmaciju. Vjerujemo da ćemo spojiti sjajnu zabavu i još važniju humanitarnu priču”, poručuju izvođači i organizatori.

Uz glazbeni program, posjetitelji će i ove godine imati priliku uživati u tradicionalnim tećama koje pripremaju vrijedni volonteri s područja Čiova, Trogira i Slatina.

Cijena ulaznice je 20 eura, a možete je kupiti u nekoliko klikova na https://core-event.co/en/events/bradata-festa-4aec/ .

Organizatori posebno zahvaljuju Gradu Trogiru i Turističkoj zajednici grada Trogira na ustupanju prostora i logističkoj podršci, SD audio na donaciji kompletne produkcije događaja, Core Eventu na dugogodišnjoj podršci i praćenju aktivnosti Bradate aukcije te, iznad svega, brojnim volonterima koji svojim radom svake godine omogućuju da Trogir živi Bradatu aukciju.