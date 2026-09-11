Bradata fešta stiže u Trogir: Deset izvođača za jedan veliki humanitarni cilj

Trogir će 24. rujna, biti domaćin velikog humanitarnog koncerta „Bradata fešta”, koji će se održati u jedinstvenom ambijentu Kule Kamerlengo, s početkom u 19 sati.

U godini kada Bradata aukcija obilježava deset godina djelovanja, ovogodišnja fešta ima posebno važan cilj – prikupljanje sredstava za nabavu magnetske rezonance za bolnicu u Splitu.

Jedan takav uređaj u deset godina može omogućiti čak 50.000 pregleda, zbog čega organizatori ističu kako svaka kupljena ulaznica predstavlja konkretan doprinos ostvarenju ovog cilja.

Na pozornicu Kule Kamerlengo stiže čak deset izvođača: Jole, Mjesni odbor, Trogirski kanti, Klapa Trogir, Đoni Gitara, Klapa Partenca, Boris Oštrić, Ivan Ive Županović, Mira Oštrić i Roko Sedlar. Program će voditi Edita Lučić Jelić.

Publiku očekuje večer ispunjena glazbom i plesom, uz tradicionalne „teće” koje će pripremiti vrijedni volonteri s područja Čiova, Trogira i Slatina.

„Bradata fešta” održava se u sklopu aktivnosti Bradate aukcije, humanitarne inicijative koja već deset godina kroz različite akcije okuplja građane oko važnih zdravstvenih ciljeva te podiže svijest o važnosti prevencije i pravodobnog otkrivanja malignih bolesti.

Ulaznice možete kupiti na sustavu CoreEvent.

Trogir tako na jednu večer postaje mjesto susreta glazbe, zabave i zajedništva – ali prije svega mjesto na kojem svatko od nas može dati svoj doprinos cilju koji može pomoći tisućama ljudi.