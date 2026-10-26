Bradata aukcija slavi deset godina promocije zdravlja: Slaven Bilić ima važnu poruku za vas!

Bradata aukcija ulazi u svoje deseto izdanje, šireći poruku o važnosti muškog zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja malignih bolesti u čak osam gradova. Uz Split, Pulu, Vinkovce, Zadar i Šibenik, ove se godine održavaju i pop-up izdanja Bradate aukcije u Omišu, Metkoviću i Sinju.

Tijekom Movembera, brojnim će se aktivnostima muškarce poticati da više brinu o svojem zdravlju, ne zanemaruju preventivne preglede i otvoreno razgovaraju o temama koje mogu spasiti život.

„Želimo potaknuti muškarce da preuzmu odgovornost za svoje zdravlje, redovito odlaze na preventivne preglede i ne odgađaju razgovor o temama koje mogu biti presudne za pravodobno otkrivanje bolesti“, poručuju organizatori Bradate aukcije.

Osim što promiče zdravlje i podiže svijest o važnosti prevencije, Bradata aukcija iz godine u godinu prikuplja značajna donacijska sredstva. Ovogodišnji je cilj zaključiti prikupljanje sredstava za kupnju magnetske rezonance koja će biti primarno namijenjena onkološkim pacijentima.

Na računu namijenjenom kupnji magnetske rezonance trenutačno se nalazi 745.000 eura, a krajnji je cilj dosegnuti milijun eura kroz Bradatu aukciju i ostale aktivnosti Županijske lige protiv raka - Split.

Kako bi se ostvario taj cilj građani prijavljuju svoje brade, za koje se prikupljaju donacije te se one po završetku Movembera briju na Bradatoj aukciji, koja će se ove godine održati 5. prosinca u Porat Clubu Split.

Jedna od prvih, a zasigurno i najpoznatijih brada koja je podržala ovu inicijativu jest ona Slavena Bilića, izbornika hrvatske nogometne reprezentacije.

„Drago mi je što mogu biti dio ove priče i sve vas pozivam da se pridružite. Napravimo nešto dobro, budimo pametni i odgovorni. Čuvajmo naš grad. Napravimo nešto dobro za naš Split, za bolnicu, za zajednicu, za susjede, prijatelje i za sebe“, poručio je Bilić.

U Bradatu aukciju može se uključiti svatko prijavom brade, donacijom za bradu, sudjelovanjem na nekom od brojnih događaja koji će se održati kroz studeni te pregledom testisa ili prostate.

Sve informacije možete pronaći na https://bradata-aukcija.com/bradonje/ .