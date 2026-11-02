Bradata aukcija prvi put u Sinju: Obrij bradu za zdravlje!

Pop-up izdanje Bradate aukcije održat će se 11. studenoga s početkom u 17 sati u Barber shopu „U brke“, gdje će Sinjani imati priliku pokazati svoju humanost i podržati važnu zdravstvenu inicijativu.

Spiza i piće su osigurani, britve naoštrene, a kasice spremne za donacije! Prikupljena sredstva bit će usmjerena za kupnju magnetske rezonance za splitsku bolnicu, s ciljem unapređenja dijagnostike i zdravstvene skrbi za pacijente.

„Pozivam sve Sinjane i ljude iz okolice da nam se pridruže, bilo da dolaze na brijanje, doniraju ili jednostavno žele biti dio ove lijepe priče. Nije važno koliko možete dati, važno je da sudjelujemo i pokažemo da zajedno možemo napraviti nešto dobro za zdravlje svih nas. Veselim se druženju i što ćemo Bradatu aukciju prvi put ugostiti u Sinju“, poručio je Nikola Jukić, barber i domaćin sinjskog izdanja Bradate aukcije.

Bradata aukcija poziva sve građane da se pridruže, podrže inicijativu i pokažu kako i jedan odlazak barberu može biti puno više od običnog šišanja ili brijanja.

Vidimo se 11. studenoga od 17 sati u Barber shopu „U brke“! Pustite bradu, obrijte je za dobar cilj i budite dio priče koja spašava živote!