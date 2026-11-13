Bradata aukcija ne staje: Ovaj vikend družimo se na Bačvicama i u Planu B!

Iza Bradate aukcije je sjajan dan u srijedu, kada je po prvi put gostovala u Sinju. Kod domaćina, barbershopa „U brke“, započela je nova bradata priča koja će trajati godinama. Večer je zaokružena velikim edukativnim događanjem na splitskom Kampusu, gdje se doslovno tražila stolica više. Gotovo tisuću studenata imalo je priliku pogledati edukativni stand-up show koji je, uz nastupe Splicke scene, donio i važne poruke o prevenciji i ranom otkrivanju karcinoma. O zdravlju je govorio dr. med. spec. urologije Mirnes Selimović, dok je Marko Galić podijelio svoje osobno iskustvo borbe s karcinomom testisa.

No, Bradata ne staje! Već ove subote program se seli na Bačvice, gdje od 10 sati kreće Bradati picigin. Nakon što je prošlotjedno izdanje odgođeno zbog kiše, očekuje se sunčano vrijeme i druženje uz more. Posjetitelji će moći popiti kavu, nešto pojesti, srediti bradu i frizuru, uživati u glazbi i druženju te podržati borbu protiv karcinoma.

Subotnji program paralelno se odvija i u 11 sati uz Bradatu čajanku u Artisan 3a, još jednu priliku za druženje i podršku inicijativi.

Važna obavijest za sve ljubitelje Mosora! Ovogodišnja, treća po redu Bradata šetnja na Mosor, koja je bila najavljena za ovu nedjelju, odgađa se za sljedeći vikend. Želimo da svi sudionici mogu u potpunosti uživati u planiranom druženju, šetnji i programu u planinarskom domu, uz šišanje, brijanje, glazbu i spizu.

Ali nedjelja ipak donosi još jedno bradato druženje! U večernjim satima u BackBaru Plana B održava se Mississippi Night, događaj kojim se obilježava završetak nevjerojatnog pothvata „Bradata vožnja Extreme“ Željana Rakele. Svi ste pozvani pridružiti se i podržati ovu posebnu priču!

Svako od ovih događanja nosi i važnu zdravstvenu poruku. Kroz druženje, zabavu i različite aktivnosti Bradata aukcija kontinuirano podsjeća na važnost edukacije, preventivnih pregleda i ranog otkrivanja malignih bolesti. Cilj je potaknuti muškarce da ne zanemaruju svoje zdravlje jer pravodobna reakcija može spasiti život.

Odvojite vikend za Bradatu! Dođite na Bačvice, pridružite nam se na čajanci i završite nedjelju uz Mississippi Night. A Mosor ostavljamo za sljedeći vikend! Povedite prijatelje, obucite bradati merch i budite dio priče koja već deset godina spaja dobru zabavu, solidarnost i brigu o zdravlju.

Bradu ili brk možete prijaviti ili za njih donirati na www.bradata-aukcija.com