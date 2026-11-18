Kada govorimo o roditeljstvu, znamo da i pronalazak mjesta za dječju igru ponekad zahtijeva pravo malo istraživanje. Gdje ima hlada, jesu li sprave ispravne i postoji li možda neki zanimljiv parkić koji još nismo otkrili? Jedan riječki bračni par odlučio je roditeljima olakšati potragu, piše HRT.

Kamo s djecom na igru? Ima li u blizini zanimljivih i uređenih igrališta? Gdje pronaći ideje za dječje aktivnosti, razmijeniti iskustva s drugim roditeljima ili čak dječja kolica? Upravo su takva pitanja bila inspiracija za razvoj besplatne aplikacije Parkich, koja na jednom mjestu okuplja više od 3300 dječjih igrališta diljem Hrvatske.

Aplikacija služi roditeljima

- Izlazim s njim po parkićima i svaki put isti parkić, svaki put isto mjesto, ne znam gdje da idem. Suprug i ja smo pričali da bi bilo fora imati jednu listu parkića i krenuli u to. Idemo napraviti listu pa idemo napraviti aplikaciju pa da bude to za sve i tako je krenulo, rekla je Petra Franušić, privatna poduzetnica.

Od početne ideje o jednostavnom popisu igrališta aplikacija se postupno razvijala i danas nudi niz sadržaja za roditelje.

- Parkich aplikacija služi primarno roditeljima da mogu pronaći dječja igrališta, vidjeti što ima na igralištima, da li ima hladovine ili nema i da mogu pronaći dječje događaje. To su nam dvije okosnice aplikacije, a onda unutra ima još puno drugih stvari koje su zgodne za roditelje, dodao je Marino Franušić, privatni poduzetnik.

Osim interaktivne karte igrališta, roditelji mogu pronaći dječje događaje, planirati dnevne aktivnosti, razmjenjivati iskustva i preporuke te kupovati ili prodavati dječju opremu te dijeliti recepte.

- Zapravo po meni je super taj planer. Muž ga je napravio jer sam ja to tražila. Najveća nam je fora u tome što možemo isplanirati sve, u koji parkić ćemo ići i na kraju krajeva podijeliti to s njim. Sve promjene se odmah vide, istaknula je Petra.

Kanal komunikacije između roditelja i lokalne zajednice

Ta je aplikacija i svojevrsni kanal komunikacije između roditelja i lokalne zajednice. Kada roditelji ovdje prijave problem, fotografije na kojima se nalaze osobe u parkiću, automatski se zamućuju radi zaštite privatnosti.

- Roditelji imaju mogućnost da nam prijave probleme u pojedinim dječjim igralištima - pod problemom mislim da je razbijena klackalica, da je razbijena ljuljačka, da se nešto tako dogodilo i onda mi to nakon što nam oni prijave, da li slikom ili tekstom, skupljamo te informacije i prosljeđujemo općinama i gradovima kako bi oni mogli reagirati jer možda nisu niti upoznati s tim da je to tako kako bi mogli izaći na teren i popraviti, rekao je Marino.

A koliko je igrališta dostupno obiteljima u većim mjestima?

- Prema našim informacijama trenutačno od velikih gradova najviše, ja bih rekao, da Rijeka ima gotovo 300 parkića, u cijelom gradu Rijeci i po broju stanovnika možda je to najviše. Naravno, grad Zagreb ima preko 900 parkića tako da je to po jednom gradu naravno najviše s obzirom na veličinu grada, naglasio je Marino.

- Volimo ići na Zamet kod dvorane i tamo malo poslije ovih Rio zgrada, tamo su veliki parkići, uređeni i dobro je po ljeti jer ima hlada puno, što nam je jako bitno. Tako smo i stavili taj feature gdje se može staviti gdje ima hladovine, gdje nema, da možemo preko ljeta birati parkiće i po tome, rekla je Petra.

Parkich je besplatan i bez reklama je. Svi su roditelji pozvani, neka dodaju igrališta koja nedostaju, podijele svoja iskustva i time pomognu stvaranju još potpunije zajedničke baze svih parkića.