Bračanin platio 95 eura za stroj za šišanje ovaca, a kad je otvorio paket – ostao je u šoku

Vrijedni stočar s Brača putem jednog oglasa na društvenim mrežama naručio je uređaj za šišanje ovaca. Nakon nekoliko dana stiže mu paket koji sav sretan otvara, a tada slijedi pravi šok! Umjesto profesionalnog alata za rad, u paketu ga je dočekao akumulatorski visokotlačni čistač za automobile – u kineskim oglasima poznat i kao generički "Car washing artifact". Stvarna vrijednost ove plastične igračke na tržištu je jedva 20 do 30 eura, a naš ju je nasamareni stočar platio čak 95 eura! (više na linku u prvom komentaru) Obratio se sa svojom pričom nama tražeći pomoć i savjet kako vratiti novce. S obzirom da nije odmah promptno reagirao kod dostave, sve se činilo izgubljenim.

Naime, tisuće ljudi diljem Europe prijavljuju identičan obrazac. Naruče skuplju tehniku, alate ili brendiranu odjeću preko Facebook i Instagram oglasa, a na kućni prag im stiže jeftino smeće (poput krpe, plastičnog privjeska ili starog komada odjeće). Kao pošiljatelj na naljepnici je naveden „Alpha connections inc" – poslovni subjekt koji uopće ne postoji u registrima stvarnih, legalnih e-trgovina! Ako taj naziv upišete u internetsku tražilicu, jedino što ćete pronaći su stotine bijesnih pritužbi prevarenih kupaca diljem Europe. Prevaranti često mijenjaju ova fiktivna imena (npr. Alpha connections, Apex strategies, Stellar tech, Black intermezzo) kako bi ih sustavi teže detektirali, dok adresa logističkog skladišta u Velikoj Gorici (Poštanska 25) ostaje ista. To je, naime, zbirni tranzitni centar tvrtke Packeta International kroz koji paketi iz inozemstva legalno ulaze u Hrvatsku. Jesu li dostavljači krivi? Dostavljači poput Hrvatske pošte i privatnih kurirskih službi u ovom su slučaju samo izvršitelji dostave.

Oni po zakonu ne smiju otvarati zapakirane pakete niti provjeravati nalazi li se unutra uređaj za šišanje ili plastični miniwash. Oni samo naplaćuju iznos koji je pošiljatelj unio u sustav… (U drugom komentaru savjet kako postupati kada nešto naručujete putem interneta) „I što sada? Umjesto da ja šišam ovce s uređajem kojeg sam pošteno platio, ispalo je da su oni mene „ošišali“ za 95 eura!?!”, ljutito je zaključio naš prevareni stočar s Brača na početku ove priče, javlja Halo, inspektore.

PREOKRET KOJI VRAĆA VJERU U LJUDE I DOMAĆE TRGOVCE

Nakon što je Halo, inspektore objavio ovu gorku priču, dogodilo se nešto nesvakidašnje. Javila se domaća tvrtka SuperGoldy i javno na društvenim mrežama ponudila da uzgajivaču ovaca s Brača besplatno dostavi set za šišanje ovaca. U dogovoru s Halo, inspektore to je ekspresno i učinjeno. David je dobio svoj pravi, profesionalni alat za rad! "Ne znam šta reći. Baš sam iznenađen. Još ima dobrih i poštenih ljudi. Ja sam u dva tjedna od očaja zbog prijevare koja mi se dogodila došao do oduševljenja. Ne mogu vjerovati! Hvala SuperGoldyu na lijepoj gesti", rekao nam je vidno ganuti Bračanin, priloživši sliku profesionalnog seta koji mu je stigao.

Pitali su ekipu iz SuperGoldyja što ih je potaknulo na ovaj nesebičan potez koji je rijedak u današnjem poslovnom svijetu. Odgovor Alana Zoubija, suvlasnika tvrtke, trebao bi postati obvezna lektira za sve koji se bave e-trgovinom:

„Nakon što smo pročitali priču o kupcu koji je putem stranog web shopa naručio škare za šišanje ovaca, a umjesto naručenog proizvoda dobio bezvrijedan predmet te ostao oštećen za 95 eura, odlučili smo reagirati na način za koji smatramo da je ispravan. Kupcu smo poklonili potpuno novi set škara za šišanje ovaca, koji je već zaprimio. Ovu gestu nismo napravili zbog reklame niti zbog prodaje, već zato što smatramo da se povjerenje kupaca teško stječe, a vrlo lako gubi. Već više od deset godina poslujemo putem interneta i svjesni smo koliko štete poštenim trgovcima nanose razni sumnjivi i neregistrirani web shopovi koji kupcima obećavaju jedno, a isporučuju nešto potpuno drugo.

Svaka ovakva prijevara ne šteti samo oštećenom kupcu, nego stvara nepovjerenje prema cijeloj industriji internetske trgovine. Upravo zato željeli smo poslati poruku da postoje trgovine koje stoje iza svojih kupaca i koje vjeruju da se ugled gradi konkretnim djelima, a ne velikim riječima. Drago nam je što smo ovom malom gestom uspjeli barem djelomično ispraviti nepravdu koja je učinjena čovjeku koji je samo želio kupiti proizvod koji mu je bio potreban za posao. Nadamo se da će ovaj slučaj podsjetiti kupce koliko je važno provjeriti od koga kupuju, ali i pokazati da među internetskim trgovcima postoje tvrtke koje posluju pošteno, transparentno i odgovorno. U SuperGoldyju vjerujemo da je dugoročno povjerenje kupaca najveća vrijednost koju jedna tvrtka može imati. Zato ćemo i dalje nastojati pokazivati da nisu svi web shopovi isti. Povjerenje se ne gradi obećanjima, već djelima.“

I što na kraju dodati osim – svaka čast! Ova priča je dokaz da udruženi glas potrošača preko platforme #Haloinspektore i društveno odgovorno poslovanje domaćih tvrtki mogu pobijediti i najbezočnije internetske prevarante.