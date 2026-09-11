Bračani strepe pred novu noć: Požar još nije pod kontrolom, 134 vatrogasca na terenu

Borba s velikim požarom na Braču nastavlja se i večeras. Vatra još uvijek nije stavljena pod kontrolu, a prema najnovijim informacijama najteža situacija trenutačno je na području prema Blacama.

O stanju na požarištu izvijestila je Ivana Marković, saborska zastupnica SDP-a i supetarska gradonačelnica, navodeći kako su na terenu 134 vatrogasca s 36 vozila. Bračkim vatrogascima u pomoć su pristigle i dodatne snage s kopna.

Bobovišća, Ložišća i Podhume trenutačno stabilni

Dok se vatrogasci pripremaju za još jednu zahtjevnu noć, dobre vijesti stižu s područja koja su ranije bila među najugroženijima.

Prema objavljenim informacijama, stanje na području Bobovišća, Ložišća i Podhuma trenutačno je stabilno. Otvorena je i prometnica koja povezuje Supetar i Milnu.

– Teška noć je pred našim vatrogascima – poručila je Marković.

Zahvalila je svim vatrogascima koji sudjeluju u intervenciji, posebno snagama koje su s kopna stigle pomoći kolegama na otoku.

– Hvala svim vatrogascima, i hvala svima koji su došli s kopna pomoći našim ljudima i našem otoku. U kontaktu smo sa svim službama i na raspolaganju smo za sve što bude potrebno – poručila je.

Vatrogasne snage tako ostaju na terenu, a najveća pozornost tijekom večeri usmjerena je prema Blacama, gdje je situacija trenutačno najkritičnija.