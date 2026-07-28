Bračani pokazali golemo srce: Dok Stjepan pliva oko otoka, njih 60 popelo se na Vidovu goru

Dok Stjepan Lukšić pokušava ostvariti pothvat koji bi se malo tko usudio započeti – u deset dana preplivati puni krug oko Brača – njegovi sugrađani pronalaze različite načine kako bi mu pružili podršku. Čak 60 ljudi svih generacija zajednički se popelo na Vidovu goru, najviši vrh jadranskih otoka, šaljući mu snažnu poruku zajedništva i ohrabrenja. Impresivni plivački ultramaraton "Brač 100K" okupio je sportaše, rekreativce i brojne građane, ali i pokrenuo humanitarnu akciju za udrugu More snage Brač, koja pruža psihološku podršku osobama oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima.

Uspon koji je nadmašio sva očekivanja

Zajednički uspon na Vidovu goru organizirao je brački humanitarac i visokogorac Ranko Dragičević, poznat po akcijama "1100 kilometara za 1100 terapija" i "Srcem kroz planine – Denali". Odaziv građana nadmašio je sva očekivanja. Oko 60 sudionika svih generacija zajedno je krenulo prema vrhu, dok se Stjepan Lukšić u isto vrijeme pripremao za nove kilometre u moru.

Uspon je bio simbolična, ali snažna poruka podrške sugrađaninu koji već danima pomiče vlastite granice i svaki zaveslaj posvećuje rodnom otoku. Dan ispunjen zajedništvom započeo je u Bolu, gdje su se brojni građani okupili kako bi u podne dočekali plivače nakon završetka četvrte etape.

Njihov dolazak u luku obilježili su pljesak, zagrljaji i riječi ohrabrenja. Mnogi od okupljenih već su se sljedećeg jutra ponovno pojavili na plaži Martinica kako bi ispratili Stjepana na petu dionicu njegova puta oko Brača. U moru mu se prethodno pridružio i Toni Pavičić-Donkić, prvi Hrvat koji je preplivao Gibraltarski tjesnac.

Svaki zaveslaj ima humanitarnu svrhu

Podrška otočana glavna je motivacija Stjepanu Lukšiću, koji već pet uzastopnih dana pliva oko Brača. Njegov ultramaraton nije samo sportski pothvat, već i poziv na pomoć udruzi More snage Brač. Udruga pruža psihološku podršku oboljelima od karcinoma i članovima njihovih obitelji, a prikupljenim donacijama želi se financirati rad psihoterapeuta koji bi vodio grupne susrete s pacijentima i njihovim bližnjima. Cilj je takvu vrstu pomoći učiniti dostupnijom ljudima bez obzira na mjesto u kojem žive.

Građani se mogu uključiti donacijama Svi koji žele podržati akciju donaciju mogu uplatiti na račun otvoren pri Društvu Crvenog križa Brač, Petra Jakšića 11, 21400 Supetar, OIB: 22045187327. IBAN: HR9823600001503668356 Banka: Zagrebačka banka d.d. Novosti o Stjepanovu pothvatu, etapama plivanja i humanitarnoj akciji mogu se pratiti i putem službenog Facebook profila akcije.