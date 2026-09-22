Braća iz Afganistana uhićena na Resniku: Nisu prošli kontrolu s imenima Knez Trpimir i Kralj Ladislav!?

Baš nisu imali sreće dvojica mladih državljana Afganistana, naišli su u bijelom svijetu - u pokušaju da se domognu boljeg života - na teške šaljivdžije koje su ih koštale slobode!

Pokušali su naime prijeći našu granicu s hrvatskim osobnim iskaznicama s imenima Ladislav Kralj i Trpimir Knez!!

Braća - maloljetnik te deset godina stariji Afganistanac - protekle dvije godine su se nekako snalazili u Turskoj, e da bi ih tamošnja vlast odlučila proslijediti dalje, ovisno o (financijskoj) potpori EU. Pa su se tako domogli Grčke, a tamo su onda nabavili krivotvorene hrvatske isprave na ilegalnom tržištu, točnije osobne iskaznice. Krivotvoreni dokumenti su čak bili dobre kvalitete, dovoljno dobre za osoblje atenske zračne luke "Eleftherios Venizelos", međutim u Resniku je granična policija izdvojila braću za dodatnu kontrolu...

I naravno, nemalo su se iznenadili kad su vidjeli da se maloljetnik zove Kralj Ladislav, dok mu je brat Knez Trpimir!? Da su bili Horvati, možda bi još i prošli i nastavili putovanje prema Njemačkoj, što je bila njihova konačna destinacija. Ovako su završili u policijskoj postaji, a nakon ispitivanja pred istražnim sucem i na Bilicama. Stariji brat je preciznije završio u istražnom zatvoru, dok je maloljetnik privremeno smješten u Dom na Brdima...