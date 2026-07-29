Brač: Vozio automobil bez položenog vozačkog ispita, unatoč zabrani i pod utjecajem alkohola, odveden na sud

Policijski službenici Policijske postaje Brač su u ponedjeljak, 27. srpnja 2026. godine oko 23.10 sati na državnoj cesti između Supetra i Sutivana zaustavili osobno vozilo kojim je upravljao 47-godišnjak.

Provedenom kontrolom utvrđeno je da upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje te za vrijeme trajanja izrečene zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije, koja mu je na snazi od 17. srpnja do 17. listopada 2026. godine. Obavljenim alkotestiranjem utvrđeno je da je vozilom upravljao pod utjecajem alkohola, izmjerena mu je koncentracija od 0,89 g/kg.

Vozač je uhićen i odveden nadležnom sudu. Policija je sudu predložila određivanje zadržavanja u trajanju od 15 dana zbog ustrajnosti u činjenju najtežih prometnih prekršaja, ugrožavanja sebe i drugih sudionika u prometu s obzirom na to da se radi o ponavljaču koji je i 29. lipnja 2026.godine kažnjen jer je upravljao vozilom bez položenog vozačkog ispita i kažnjen je, ali ga to nije spriječilo u daljnjem činjenju prekršaja.

Policija je također predložila izricanje kazne zatvora u trajanju od 30 dana, zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 12 mjeseci.

Sud ga je pustio na slobodu, a odluka o odgovornosti bit će naknadno donesena.