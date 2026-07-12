Brač ponovno "osvojio" Mrduju! Završilo još jedno legendarno Potezanje

Još jedno nezaboravno Potezanje Mrduje je iza nas! Brojni posjetitelji, stotine brodica, navijački duh, smijeh i dobro poznata legenda ponovno su spojili Brač i Šoltu u jedinstvenom otočnom spektaklu.

Sve je počelo starom pričom o Milnaranima koji su u Mletcima kupili pamet: Mletački trgovci su im dali tikvicu u kojoj je bio miš i rekli da je to „pamet“ ali im je na Mrduji iz tikvice pobjegao miš. U pokušaju da vrate izgubljenu pamet pokušavali su Mrduju dovući Milnu i tu je nastala legendarna rečenica koja i danas odjekuje morem:

"Oli se Mrduja potiže, oli se licmina rastiže" (Ili se Mrduja poteže ili se konop rasteže!)

Ovogodišnje Potezanje Mrduje donijelo je pet zabavnih izazova koji su odlučivali o pobjedniku:

U izazovu "Ča je u škrinji?" uspješniji je bio Brač.

U natjecanju "Najtočniji konop" ponovno je slavio Brač, zahvaljujući preciznosti direktorice Turističke zajednice Općine Milna koja je odrezala točno jedan metar konopa.

U "Potrazi za mišem" spretniji su bili Šoltani.

U središnjem događaju dana – Potezanju Mrduje – pobjedu je odnio Brač, zahvaljujući većem broju brodica koje su sudjelovale u potezanju.

Na povratku prema Milni održan je i završni Kviz znanja, u kojem je slavila Šolta.

Nakon zbrajanja svih rezultata, konačna pobjeda pripala je Braču, kojemu je svečano uručen i simbolični Posjedovni list Mrduje. Njime pobjednički otok na godinu dana preuzima simbolično vlasništvo nad Mrdujom te časnu obvezu čuvanja njezine prirode, tradicije i legende.

Hvala svim sudionicima, posadama, natjecateljima, volonterima, partnerima, sponzorima i svima koji su svojim dolaskom još jednom pokazali da je Potezanje Mrduje puno više od natjecanja. Ono je slavlje zajedništva, otočkog identiteta, prijateljskog rivalstva i tradicije koja je po sedamnaesti put okupila Bračane, Šoltane i njihove goste.

Donosimo vam prvi set fotografija sa ovogodišnjeg Potezanja Mrduje.

Čestitamo Braču na ovogodišnjoj pobjedi, a našim prijateljima sa Šolte zahvaljujemo što zajedno s nama čuvaju ovu jedinstvenu otočnu priču.

Vidimo se dogodine na novom Potezanju Mrduje, kada ćemo ponovno pokušati odgovoriti na pitanje koje ni nakon svih ovih godina nema konačan odgovor: " Oli se Mrduja Potiže, oli se konop rastiže!"