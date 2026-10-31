Brač od danas povezan novom katamaranskom linijom sa Splitom i Omišem: Država izdvaja više od 1,5 milijuna eura godišnje!

Nova brzobrodska linija Split – Omiš – Postira – Pučišća počinje redovito prometovati već u nedjelju, 1. studenoga. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban poručuje kako je riječ o velikom iskoraku za otočane, osobito mlade koji svakodnevno putuju na posao ili studij. Najavljeno je i daljnje širenje pomorskih veza.

Brač je dobio novu pomorsku vezu s kopnom! U subotu, 31. listopada, obilježen je početak nove brzobrodske linije koja povezuje Split, Omiš, Postira i Pučišća, a redovito prometovanje započinje već sutra.

Riječ je o važnom prometnom iskoraku za istočni dio Brača, čiji će stanovnici dobiti dodatnu mogućnost svakodnevnog putovanja prema Splitu i Omišu.

Novom linijom prometovat će moderan katamaran kapaciteta 332 putnika, o čijem je uvođenju Dalmacija Danas ranije izvještavala.

Boban: "Najveća pobjeda je što će mladi moći ostati živjeti na otoku"

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban povodom početka prometovanja nije skrivao zadovoljstvo.

„Danas smo ispisali jednu lijepu novu stranicu za naš Brač! More od danas još snažnije povezuje naše ljude, naše otoke i našu obalu. Novom brzobrodskom linijom povezujemo Split, Omiš, Postira i Pučišća, a već od sutra ona postaje dio svakodnevice naših otočana!”, poručio je Boban.

Posebno je naglasio kako nova linija ima mnogo šire značenje od samog prometnog povezivanja.

„Ali najveća pobjeda nisu ni brod ni nova linija. Najveća pobjeda je što će naši mladi moći ostati živjeti na svom otoku, a svakodnevno odlaziti na posao ili studij i vraćati se svojim obiteljima. Što će našim starijima Split biti dostupniji. Što će naši otočani imati još jedan razlog više ostati na svojoj djedovini”, istaknuo je župan.

Više od 1,5 milijuna eura godišnje za cjelogodišnju liniju

Posebno važna vijest za otočane jest da nova linija neće biti ograničena samo na turističku sezonu.

Prema Bobanovim riječima, Vlada Republike Hrvatske iz državnog će proračuna za njezino održavanje izdvajati 1.505.000 eura godišnje, čime je osigurano cjelogodišnje prometovanje.

To znači da će stanovnici Postira i Pučišća dobiti stabilniju prometnu povezanost s kopnom i tijekom zimskih mjeseci, kada su pomorske veze posebno važne za svakodnevni život otočana.

Nova linija mogla bi imati osobito značenje za zaposlene, učenike, studente i starije stanovnike, ali i za razvoj gospodarstva i turizma na ovom dijelu Brača.

Zahvale svima koji su sudjelovali u projektu

Boban je istaknuo kako je realizaciji nove linije prethodilo mnogo rada, razgovora i zajedničkog zalaganja.

Zahvalio je načelnicima Marinu Kaštelanu i Toniju Glaviniću, ravnateljici Agencije za obalni linijski pomorski promet Pauli Vidović, saborskoj zastupnici Danici Baričević, kao i Vladi Republike Hrvatske te nadležnom ministarstvu.

Prema njegovim riječima, upravo je zajednička suradnja različitih razina vlasti i institucija omogućila realizaciju projekta.

Sljedeći korak su Povlja, a u planu i linija Trogir – Split – Omiš

Početak prometovanja nove brzobrodske linije nije kraj planova za razvoj pomorskog prijevoza na području Splitsko-dalmatinske županije.

Boban je najavio nastavak aktivnosti na povezivanju Povlja na Braču, ali i ostvarenje šire vizije dužobalne pomorske linije koja bi povezivala Trogir, Split i Omiš.

„A mi ne stajemo! Pred nama je povezivanje Povlja, ali i ostvarenje naše vizije dužobalne linije od Trogira, preko Splita, do Omiša”, poručio je župan.

Takva bi linija, bude li realizirana, mogla otvoriti dodatne mogućnosti za putovanje morem između gradova srednje Dalmacije i ponuditi alternativu cestovnom prometu, osobito tijekom ljetnih mjeseci kada su prometne gužve najveće.

Za stanovnike istočnog Brača, međutim, najvažnija je vijest da nova linija već od nedjelje postaje dio njihove svakodnevice.