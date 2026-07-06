Brač i Šolta ponovno “potežu” Mrduju – predstavljen program 17. Mrduja Festa

Jedna od najoriginalnijih i najprepoznatljivijih ljetnih manifestacija u Dalmaciji vraća se i ove godine. Od 9. do 11. srpnja 2026. Brač i Šolta ponovno će postati domaćini 17. Mrduja Festa, trodnevne manifestacije koja već sedamnaest godina kroz tradiciju, humor, gastronomiju, sport i glazbu oživljava legendu o otočiću Mrduji – simbolu prijateljskog nadmetanja između dvaju susjednih otoka.

Program ovogodišnjeg izdanja predstavljen je danas na konferenciji za medije održanoj u zgradi Jadrolinije na Putničkom terminalu u Trajektnoj luci Split, na kojoj su sudjelovali predstavnici Splitsko-dalmatinske županije, Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Općine Milna, Općine Šolta te turističkih zajednica Milne i Šolte.

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Ovogodišnja manifestacija ponovno donosi bogat trodnevni program koji spaja vrhunsku otočnu gastronomiju, autohtona vina, sportska natjecanja, glazbene nastupe i tradicionalno Potezanje Mrduje – jedinstveni događaj koji je tijekom godina prerastao u jedan od zaštitnih znakova ljetnih događanja u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Manifestacija započinje u četvrtak, 9. srpnja, u Milni predstavljanjem bračkih vinara i degustacijom vina sorte Plavac mali, uz gastronomski program u kojem će vrhunski mediteranski chefovi pripremati tradicionalna jela od plave ribe. Večer će zaključiti koncert grupe Elite.

Petak, 10. srpnja, rezerviran je za Užežin Mrduje, kada će more između Brača i Šolte postati pozornica sportskih natjecanja u kajacima i na SUP daskama, uz bogat zabavni i glazbeni program.

Središnji događaj održat će se u subotu, 11. srpnja, kada će iz Milne i Stomorske isploviti brodovi prema otočiću Mrduji. Tradicionalno Potezanje Mrduje započinje u 17:40 sati, nakon čega slijedi proglašenje pobjednika i velika završna fešta u Milni uz koncert Željka Bebeka i grupe Bomba.

“Mrduja je izvrstan primjer kako se lokalna tradicija može pretvoriti u autentičan turistički proizvod koji privlači goste, promiče identitet destinacije i stvara dodatnu vrijednost za cijelu regiju. Upravo ovakve manifestacije najbolje predstavljaju ono što Dalmacija jest – spoj baštine, ljudi, mora, gastronomije i iskrenog mediteranskog načina života. Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije s ponosom podupire projekte koji njeguju autentičnost i doprinose razvoju održivog turizma.” kazala je Ivana Vladović, direktorica Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije

“Potezanje Mrduje odavno je preraslo granice lokalne manifestacije. Ono simbolizira zajedništvo naših otoka, očuvanje tradicije i vrijednosti koje želimo prenositi budućim generacijama. Posebno nas veseli što se iz godine u godinu program razvija i uključuje lokalne proizvođače, vinare, ugostitelje, sportaše i kulturne sadržaje, čime dodatno obogaćuje turističku ponudu Splitsko-dalmatinske županije.” kazala je Ana Glaurdić Mekinić, pročelnica Upravnog odjela za turizam, pomorstvo i promet Splitsko-dalmatinske županije

“Mrduja je priča koja već sedamnaest godina okuplja naše otočane i goste u jedinstvenom ozračju prijateljskog rivalstva. Ponosni smo što je manifestacija izrasla u jedan od zaštitnih znakova ljeta na Braču i Šolti te što svake godine okuplja sve veći broj posjetitelja. Neka ovogodišnja Mrduja bude i podsjetnik svima koji će sudjelovati u potezanju da nije dovoljno samo uzeti kormilo u svoje ruke – potrebno je znati njime odgovorno upravljati. Upravo zajedništvo, odgovornost i suradnja ono su što nas vode prema zajedničkom cilju, kako na moru, tako i u životu.” kazao je Frane Lozić, načelnik Općine Milna

“Mrduja je dokaz da tradicija može živjeti i razvijati se kada iza nje stoje ljudi koji vjeruju u zajedništvo. Ova manifestacija ne dijeli naše otoke, nego ih povezuje i pokazuje koliko zajedničkim radom možemo postići. Svake godine Mrduja privlači sve više posjetitelja i potvrđuje kako autentičnost, humor i otočni duh predstavljaju vrijednosti koje prepoznaju i naši gosti”, istaknuo je Nikola Cecić-Karuzić, načelnik Općine Šolta

“Ovogodišnji program donosi sadržaje za sve generacije – od vrhunske gastronomije i predstavljanja bračkih vina do sportskih natjecanja i vrhunskog glazbenog programa. Pozivamo sve da nam se pridruže u Milni i zajedno dožive jedinstvenu atmosferu Mrduje, manifestacije koja već godinama uspješno spaja tradiciju i suvremeni turistički doživljaj” kazala je Ana Grassi, direktorica Turističke zajednice općine Milna

“Mrduja je postala simbol uspješne suradnje Brača i Šolte te primjer kako zajedničkim radom možemo stvoriti manifestaciju prepoznatljivu daleko izvan granica naših otoka. Svake godine nastojimo obogatiti program novim sadržajima, ali pritom ostajemo vjerni tradiciji i vrijednostima koje ovu manifestaciju čine posebnom. Veseli nas što iz godine u godinu raste broj posjetitelja koji upravo kroz Mrduju upoznaju autentični otočni način života.”, naglasila je Maja Radman, direktorica Turističke zajednice općine Šolta

Tijekom sedamnaest godina održavanja Potezanje Mrduje preraslo je lokalne okvire i postalo jedna od najprepoznatljivijih otočnih manifestacija u Hrvatskoj. Kroz spoj tradicije, gastronomije, sporta i zabave svake godine okuplja tisuće posjetitelja, potvrđujući da zajedništvo, autentičnost i otočni identitet predstavljaju najveću vrijednost dalmatinskog turizma.