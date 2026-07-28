Božo Župić progovorio o utrci za intendanta HNK Split: "Posla ima preko glave, odluku ću donijeti sam"

Hrvatsko narodno kazalište Split uskoro bi trebalo krenuti u izbor novog vodstva, a jedno od najvažnijih pitanja u splitskim kulturnim krugovima jest hoće li se za puni četverogodišnji mandat kandidirati i aktualni vršitelj dužnosti intendanta Božo Župić. Kazališno vijeće HNK Split u četvrtak, 30. srpnja, trebalo bi održati sjednicu na kojoj će se raspravljati o raspisivanju natječaja za imenovanje nove intendantice ili intendanta. Uz pitanje budućeg vodstva Kazališta, na dnevnom redu trebala bi se naći programska i financijska izvješća za prvu polovinu godine.

"U takvoj situaciji ne stignem razmišljati o kandidaturi"

Kontaktirali smo Božu Župića, koji nam je otkrio da trenutačno još nije donio konačnu odluku o mogućoj kandidaturi. Kako ističe, HNK Split suočava se s nizom važnih organizacijskih i programskih izazova, dok je u punom jeku i Splitsko ljeto.

"Posla ima preko glave. Već 25 godina nitko u Kazalištu nije napravio sistematizaciju. Negdje smo na polovini Splitskog ljeta, čeka nas još jedna premijera, a aktualna je i priča koja se ne tiče konkretno mene, ali se zapravo tiče svih zaposlenika kazališnih ustanova, gdje se traže veće plaće i spominje štrajk", kazao je Župić za Dalmaciju Danas.

Upravo zbog brojnih tekućih obveza, kaže, trenutačno nema dovoljno vremena ozbiljno se posvetiti razmišljanju o kandidaturi. "U takvoj situaciji ne stignem od posla razmišljati o kandidaturi za intendanta. Kada natječaj iziđe, svakako ću imati svoj stav – ili ću se kandidirati ili ću to prepustiti nekome drugome", poručio je.

"Sam sa sobom ću odlučiti"

Župić naglašava kako je trenutačni prioritet uspješno privesti kraju program Splitskog ljeta i riješiti pitanja koja izravno utječu na funkcioniranje Kazališta i njegove zaposlenike.

"Sada je bitno riješiti tekuće situacije jer imamo previše posla oko Splitskog ljeta da bismo se bavili drugim stvarima. Sam sa sobom ću odlučiti hoću li se kandidirati ili neću, odnosno hoću li to prepustiti nekome drugome", zaključio je Župić.

Budućeg intendanta čeka zahtjevan četverogodišnji mandat

Prema prijedlogu natječaja, kandidati će morati priložiti detaljan četverogodišnji program rada, zajedno s financijskim i kadrovskim planom njegova provođenja. Od budućeg vodstva očekuje se najmanje osam premijernih naslova i ukupno 170 izvedbi godišnje, uz nastavak njegovanja splitske, dalmatinske i hrvatske kulturne baštine te razvoj međunarodne suradnje.

Riječ je o jednoj od najvažnijih i najodgovornijih funkcija u kulturnom životu Splita. Hoće li se Božo Župić uključiti u utrku za puni mandat ili će vođenje splitske nacionalne kazališne kuće prepustiti nekom drugom kandidatu, trebalo bi biti poznato nakon službenog raspisivanja natječaja.