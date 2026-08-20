Božinović u u Zračnoj luci Split predstavio veliku promjenu. Putnici iz ovih zemalja granicu mogu prolaziti automatizirano

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinović danas je u Zračnoj luci „Sveti Jeronim“ u Splitu s povjerenikom Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnusom Brunnerom obišao graničnu kontrolu te im je predstavljena provedba Entry/Exit sustava u Hrvatskoj.

Tijekom obilaska povjerenik Brunner upoznao se s načinom rada hrvatske granične policije, postupkom registracije putnika iz trećih zemalja, korištenjem samoposlužnih EES kioska i automatiziranih prolaza za graničnu kontrolu te organizacijom rada u uvjetima intenzivnog putničkog prometa.

„Zahvaljujem ne samo svim policijskim službenicama i službenicima, već i upravi Zračne luke, jer ovo je primjer kako zajednički rad svih službi, zajedno s policijom, može dovesti do ovakvih rezultata“, rekao je ministar Božinović.

Hrvatska među predvodnicima provedbe Entry/Exit sustava

Hrvatska je s postupnom primjenom Entry/Exit sustava započela u listopadu prošle godine, a u punom opsegu ga na svih 77 međunarodnih graničnih prijelaza na vanjskoj granici primjenjuje od 1. ožujka ove godine, više od mjesec dana prije drugih država članica odnosno prije europskog roka.

Od početka njegove primjene u Hrvatskoj je kreirano više od 2,3 milijuna EES dosjea i obavljeno više od 9,3 milijuna provjera i verifikacija već postojećih dosjea, što znači da ovaj model moderne digitalne infrastrukture upravljanja granicama pokazuje sve svoje prednosti.

U Zračnoj luci Split hrvatska policija koristi deset samoposlužnih EES kioska za predregistraciju putnika, kao i sustav automatizirane granične kontrole. Državljani Ujedinjene Kraljevine, Kanade i Južne Koreje koji ispunjavaju propisane uvjete mogu koristiti ABC vrata, čime se dio postupka granične kontrole dodatno automatizira i ubrzava.

„Omogućavamo državljanima Hrvatske i Europske unije sigurnost, a našim turistima, pogotovo onim iz trećih zemalja, da ipak bez prevelikih problema dođu u željene destinacije, a Hrvatska je i ove godine jedna od najželjenijih destinacija kad govorimo o turizmu“, izjavio je ministar Božinović.

U vrijeme najvećih prometnih opterećenja policijski službenici prilagođavaju organizaciju rada broju putnika, a prema potrebi koriste se i ručni EES uređaji. Od početka primjene EES-a na zračnom graničnom prijelazu Split nije bilo djelomičnih suspenzija rada sustava niti kašnjenja odlaznih letova uzrokovanih postupkom granične kontrole.

Povjerenik Brunner istaknuo je važnost dobre pripremljenosti i prilagodbe operativnim uvjetima na terenu, posebno kada je riječ o zračnim lukama s velikim brojem putnika.

„Ovo je doista iznimno na razini Europske unije kada je riječ o provedbi Entry/Exit sustava. Hrvatska je predvodnik u Europskoj uniji i lider je od samog početka“, rekao je povjerenik Brunner.

Biometrija dodatno jača sigurnost vanjske granice

Entry/Exit sustav nije samo tehnološka modernizacija granične kontrole, već važan sigurnosni alat koji omogućuje pouzdaniju identifikaciju putnika i otkrivanje zlouporaba identiteta.

Od početka primjene Entry/Exit sustava u Hrvatskoj je za 7.771 putnika odbijen ili zapriječen ulazak, što čini oko 15% svih odbijanja ulaska na razini Europske unije.

Povjerenik Brunner je rekao da je na razini Europske unije bilo oko 50.000 odbijenih ulazaka, od čega se oko 1.500 odnosilo na osobe koje predstavljaju sigurnosnu prijetnju te zaključio da se tako vidi da sustav funkcionira i koliko je važan za sigurnost Europske unije.

Slobodno kretanje unutar Europe počiva na sigurnoj i učinkovito upravljanoj vanjskoj granici

Ministar Božinović i povjerenik Brunner razgovarali su i o daljnjoj optimizaciji granične kontrole na kopnenim graničnim prijelazima, posebno u razdobljima najvećih prometnih opterećenja.

Hrvatska granična policija već koristi mobilne EES uređaje za registraciju putnika prije dolaska do mjesta obavljanja granične kontrole, a s Europskom komisijom razmatraju se i dodatna tehnička rješenja kojima bi se postupci registracije i verifikacije putnika mogli dodatno ubrzati te smanjiti potreba za njihovim izlaskom iz vozila.

Konkretni rezultati na zaštiti vanjske granice

Ministar Božinović naglasio je kako tehnološka modernizacija mora biti povezana s učinkovitim upravljanjem vanjskom granicom i migracijama.

Najavio je i daljnje unaprjeđenje postupaka na kopnenim graničnim prijelazima, istaknuvši kako Hrvatska pritom računa na potporu Europske komisije.

„Mi ovdje pokazujemo da sigurnost i protočnost putnika mogu ići skupa, dakle da to nisu suprotstavljeni zahtjevi“, zaključio je ministar Božinović.