Close Menu

Božinović: "Još troje iz Torcide pod nadzorom. Sedam ih se još skriva"

Božinović je izvijestio o najnovijim informacijama vezanim uz uhićenja pripadnika Torcide
Davor Božinović

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izvijestio je o najnovijim informacijama vezanim uz uhićenja pripadnika Torcide - nakon kortea tijekom kojeg su se čuli antisemitski povici i poruke kojima se veličao Adolf Hitler.

– Od sinoć, još troje koji su, recimo - pod nadzorom institucija. Dakle, sad je taj broj, čini mi se 14. Još je sedam osoba u bijegu, skrivaju se od policije, rekao je Božinović.

Božinović je najnovije podatke iznio tijekom preventivne policijske akcije „Uspori za život”, organizirane u povodu Nacionalnog dana sigurnosti cestovnog prometa.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0