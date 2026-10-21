Božinović: "Još troje iz Torcide pod nadzorom. Sedam ih se još skriva"

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izvijestio je o najnovijim informacijama vezanim uz uhićenja pripadnika Torcide - nakon kortea tijekom kojeg su se čuli antisemitski povici i poruke kojima se veličao Adolf Hitler.

– Od sinoć, još troje koji su, recimo - pod nadzorom institucija. Dakle, sad je taj broj, čini mi se 14. Još je sedam osoba u bijegu, skrivaju se od policije, rekao je Božinović.

Božinović je najnovije podatke iznio tijekom preventivne policijske akcije „Uspori za život”, organizirane u povodu Nacionalnog dana sigurnosti cestovnog prometa.