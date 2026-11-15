Božinović: "Bolnica nije ni obavijestila policiju da je Periš umro!"

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović prvi je put za Dnevnik Nove TV odgovorio na prozivke bivše ravnateljice psihijatrijske bolnice u Jankomiru Majde Grah o postupanju policije u slučaju smrti pacijenta Kristijana Josipa Periša.

Grah se policiji obratila 22. listopada, dan nakon tragedije, i prigovorila policajcima iz dviju postaja da nisu pomogli osoblju tijekom intervencije ni nakon nje.

Božinović je rekao da je bolnica u dopisu opisala događaje i ocijenila da je policija trebala postupiti drukčije. Istaknuo je, međutim, da u istom dopisu bolnica nije obavijestila policiju da je Periš preminuo.

Prema ministrovim riječima, policija je u bolnicu dolazila dvaput, ali nije utvrdila razlog za postupanje.

- Policija je postupila u skladu sa zakonom. Ako osoba ne pruža otpor, nisu ispunjeni uvjeti za policijsko postupanje. U jednom slučaju gospodin Periš pristao je otići u bolnicu, a drugi put već je bio vezan, pod sedativima i u krevetu, u bolničkoj sobi, rekao je Davor Božinović.

Na pitanje je li policija pri prvom dolasku trebala provjeriti je li Periš imao oružje, nakon što se spominjao bokser i drugi metalni predmet, ministar je odgovorio da prema informacijama koje ima nije bilo riječi o bokseru.

Udruga pacijenata pozvala je i ministricu zdravstva Irenu Hrstić da podnese ostavku nakon što je bolnica dobila novo privremeno vodstvo. Premijer Andrej Plenković rekao je da za njezinu ostavku nema potrebe jer je riječ o gradskoj bolnici.