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Božinović: "Bolnica nije ni obavijestila policiju da je Periš umro!"

Božinović tvrdi da je bolnica policiji poslala prigovor, ali nije prijavila smrt pacijenta

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović prvi je put za Dnevnik Nove TV odgovorio na prozivke bivše ravnateljice psihijatrijske bolnice u Jankomiru Majde Grah o postupanju policije u slučaju smrti pacijenta Kristijana Josipa Periša.

Grah se policiji obratila 22. listopada, dan nakon tragedije, i prigovorila policajcima iz dviju postaja da nisu pomogli osoblju tijekom intervencije ni nakon nje.

Božinović je rekao da je bolnica u dopisu opisala događaje i ocijenila da je policija trebala postupiti drukčije. Istaknuo je, međutim, da u istom dopisu bolnica nije obavijestila policiju da je Periš preminuo.

Prema ministrovim riječima, policija je u bolnicu dolazila dvaput, ali nije utvrdila razlog za postupanje.

- Policija je postupila u skladu sa zakonom. Ako osoba ne pruža otpor, nisu ispunjeni uvjeti za policijsko postupanje. U jednom slučaju gospodin Periš pristao je otići u bolnicu, a drugi put već je bio vezan, pod sedativima i u krevetu, u bolničkoj sobi, rekao je Davor Božinović.

Na pitanje je li policija pri prvom dolasku trebala provjeriti je li Periš imao oružje, nakon što se spominjao bokser i drugi metalni predmet, ministar je odgovorio da prema informacijama koje ima nije bilo riječi o bokseru.

Udruga pacijenata pozvala je i ministricu zdravstva Irenu Hrstić da podnese ostavku nakon što je bolnica dobila novo privremeno vodstvo. Premijer Andrej Plenković rekao je da za njezinu ostavku nema potrebe jer je riječ o gradskoj bolnici.

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