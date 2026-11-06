Božidar Maljković primljen u Kuću slave splitskog sporta: "Kad smo osvojili prvu titulu, naše spremačice plakale su od sreće"

Na lijepoj svečanosti održanoj u Kući slave splitskog sporta danas je među počasnike primljen veliki i trofejni trener splitskih „žutih” Božidar Maljković, kao i momčad Jugoplastike koja je pod njegovim vodstvom postala prvak Europe 1989. i 1990. godine. Šjor Božo tako je četvrti predstavnik košarkaškog svijeta među počasnicima, uz Branka Radovića, oca splitske košarke, te osvajače medalja Petra Skansija i Željka Jerkova.

Nakon pozdravnog govora predsjednika udruge Marina Mrduljaša i nastupa tenora, ali i sportskog zanesenjaka Zvonimira Tolića, o Maljkovićevim splitskim danima i velikoj Jugoplastici uvodno je, vrlo stručno, govorio Denis Muše.

„Na nebu se pojavila duga kakvu nikada nisam vidio”

Vrlo emotivan bio je Božidar Maljković nakon što je, uz pjesmu Mlađe Tudora i zvuke fanfara, kako i priliči, prošao kroz špalir splitskih košarkaša, današnje momčadi KK Split i uzvanika.

„Pamtim dan kada me Josip Bilić Biba kontaktirao da dođem u Split. Bio je praznik, 1. svibnja, i ja sam bio u Bačkoj. Pomislio sam: zašto baš mene? I vjerujte, na nebu se odjednom pojavila duga, tako velika kakvu nikada ni prije ni poslije nisam vidio. To smo vidjeli moja žena, djeca i ja, kao da su bili predskazani moji uspjesi sa 'žutima'.

U Splitu sam dočekan predivno, najprije od Zdravka Reića, pa od Stručne komisije kluba: Macka, Žele, Rate, Skansija, Šolmana... Eto, neki danas, nažalost, više nisu živi, a ostavili su klubu i košarci puno znanja i ljubavi.

Klub je tada bio fantastično organiziran, od Uprave i liječničke službe pa sve do spremačica.”

„Spremačice su plakale od želje da osvojimo titulu”

Maljković se prisjetio i prvog velikog finala protiv Partizana na Gripama 1988. godine.

„Kad smo igrali ono prvo veliko finale s Partizanom na Gripama 1988., na poluvremenu smo vodili šest razlike. Išao sam prema svlačionici i vidio naše spremačice. Plakale su od želje da osvojimo tu titulu.

To je bila možda i najvažnija utakmica jer, da nismo pobijedili, ništa ne bi bilo od naših europskih pohoda u sljedećim sezonama. Možda bi nam netko i uzeo naše tada mlade igrače.

Znate još jednu priču? Prije tog finala imali smo trening. Nakon što je završio, jedna od klupskih spremačica rekla mi je: 'Eno Goran Sobin leži na nekom stolu u dvorani.'

Odem ja do Sobina, a on mi govori: 'Šjor Božo, ja vam nikad nisam igrao finale.'

Što je najgore, ni ja nikada nisam vodio finale! Meni je bilo teže nego njemu, ali razgovarao sam s njim o tome kako će igrati protiv Divca, a to je bio moćan centar. Rekao sam mu da se, čim uhvati loptu, odmah izvlači na šut. Zabio je 28 poena tog 7. svibnja 1988. i u našem prvom finalu bio igrač utakmice.”

Posebno se prisjetio dvojice igrača kojih više nema.

„Moram još reći, njih dvojice više nema, Sobin i Sreto bili su najbolji ljudi.

Svi su bili predivni, i kao osobe i kao igrači: Rađa, Kukoč, Duško Ivanović, Peras, Naglić, Tabak, mladi koji su dolazili.”

„Sakrili smo Savića po otocima dok ne počne prijelazni rok”

Trofejni trener prisjetio se i zanimljivih okolnosti dolaska Zorana Savića u Jugoplastiku.

„Čuo sam da Mirko Novosel želi u Cibonu dovesti Zorana Savića i odmah sam reagirao. Imali smo jako sposobnu Upravu: Sabalić, Njegovan, Milas, Katunarić... Sakrili smo Savića po otocima dok ne počne prijelazni rok i doveli smo ga.

Znate sve što je poslije bilo. Kada su 'žuti' osvojili treću titulu prvaka Europe zaredom, Kukoča su htjeli proglasiti najboljim igračem finala, ali Kuki je na konferenciji za novinare izjavio: 'Ne, najbolji igrač finala je Zoran Savić.'

Ja nikada nisam dobio tehničku pogrešku. Želio sam se na klupi ponašati kao gospodin, zato su i moji igrači bili gospoda.”

Priznanje trofejnoj generaciji Jugoplastike

Plaketu za trofejnu momčad Jugoplastike, europske prvake iz 1989. i 1990. godine, primili su ljudi koji su tada vodili klub: Željko Jerkov, Branko Macura, Igor Katunarić i Ante Sabalić.

Lijepo je bilo vidjeti i Željka Pavličevića, kasnijeg trenera splitskih prvaka Europe iz 1991. godine, koji se pridružio zajedničkom fotografiranju.

Božo Maljković večer prije svečanosti posjetio je dvoranu KK Split, mjesto svojih i naših velikih uspjeha. Otišao je i do Josipa Bilića Bibe, nekadašnjeg velikog glavnog tajnika kluba, iznimno važnog u stvaranju velike Jugoplastike.

„Grad Split i gospodarstvo trebali bi jače podržati 'žute'”

Maljković se osvrnuo i na današnje stanje splitske košarke.

„Žao mi je što moj klub danas više nije na razini nekadašnjih uspjeha. Dvorana je krasna, kakvu mi nismo imali, ali Grad Split i gospodarstvo trebali bi jače podržati splitske 'žute', pa da se prava košarka barem dijelom vrati u Split.”

Kuća slave splitskog sporta danas je bila dupkom puna.

Program je vodio Joško Elezović, a među uzvanicima bili su rektor prof. dr. sc. Nikola Koceić Bilan, zamjenik župana Stipe Čogelja, pročelnici Grada Splita Silvana Burilović Crnov i Ivo Katušić, olimpijac Deni Lušić, Jerko Rošin, tajnik Humanih zvijezda Branko Bosanac i brojni drugi.