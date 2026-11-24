Božićno selo u Gornjem Docu, koje je Omišu donijelo prestižnu titulu Europskog sela Božića 2027., u subotu, 28. studenoga, svečano otvara novu adventsku sezonu. Posjetitelje u Gornjim Poljicima očekuje večer ispunjena umjetnošću, tradicijom, blagdanskim ugođajem i zajedništvom, a središnji događaj bit će tradicionalno paljenje tisuća božićnih lampica.

Ovogodišnje otvorenje posebno je i zbog velikog međunarodnog priznanja koje je Božićno selo obitelji Lučić nedavno donijelo omiškom kraju. Međunarodni žiri odabrao je Omiš za nositelja titule Europskog sela Božića 2027., a svečana dodjela priznanja održat će se 3. prosinca u Barceloni.

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Više od 25 umjetnika predstavit će svoju viziju Paška

Program svečanog otvorenja započinje u 17 sati predstavljanjem međunarodnog umjetničkog projekta ONE HORSE — MANY VISIONS.

U projektu sudjeluje više od 25 umjetnika iz Hrvatske i inozemstva, a svatko od njih donosi vlastitu umjetničku interpretaciju Paška, konja od kojeg je započela priča Božićnog sela.

Riječ je o projektu koji povezuje umjetnost i priču o nastanku jedne od najpoznatijih adventskih atrakcija Dalmatinske zagore.

Paljenje lampica u 18:30 sati

Središnji dio večeri počinje u 18:30 sati, kada je najavljeno tradicionalno paljenje božićnih lampica.

U programu će sudjelovati štićenici Centra „Juraj Bonači”, Bruno Rački i KUD Salona, dok će udruga Down 21 organizirati žive jaslice.

Organizatori ističu kako žele da otvorenje bude večer posvećena ljudima, ljubavi, tradiciji i zajedništvu te pozivaju posjetitelje da im se pridruže u proslavi početka nove adventske sezone.

Malo selo koje je osvojilo Europu

Božićno selo smješteno je u zaseoku Nart u Gornjem Docu, koji ima svega jedanaest stalnih stanovnika. Iza projekta stoji obitelj Lučić, predvođena Tihomirom Lučićem, koja je tijekom godina stvorila prepoznatljivu blagdansku atrakciju.

Selo se prostire na gotovo četiri hektara, a posjetitelje očekuje približno dva kilometra duga osvijetljena šetnica koja prolazi među suhozidima, stablima i prirodnim krajolikom Gornjih Poljica.

Prema podacima iz kandidature za europsko priznanje, Božićno selo tijekom adventa privuče oko 70.000 posjetitelja. Posebnost projekta čine ručno izrađeni ukrasi, lokalna gastronomija, tradicijski programi i utočište u kojem se nalazi više od 150 životinja.

Osim titule Europskog sela Božića 2027., Božićno selo uvršteno je i u europski izbor najljepših božićnih iluminacija za 2026. godinu platforme European Best Destinations.

Svečano otvorenje u subotu tako će biti prilika da posjetitelji ponovno dožive blagdansku čaroliju Gornjeg Doca, ali i da zajedno s domaćinima proslave uspjeh koji je ovo malo mjesto doveo na europsku božićnu kartu.