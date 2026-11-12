Božićno selo u Gornjem Docu donijelo Omišu titulu Europskog sela Božića 2027.

Omiš će 2027. godine nositi titulu Europskog sela Božića (European Village of Christmas). Međunarodni žiri odabrao je kandidaturu u čijem je središtu Božićno selo obitelji Lučić u Nartu, zaseoku Gornjeg Doca s jedanaest stalnih stanovnika. Odluka je objavljena 10. studenoga, a svečanost dodjele održat će se 3. prosinca u Barceloni. Uz Omiš će priznanja preuzeti švicarski Basel, izabran za Europsku prijestolnicu Božića, i rumunjski Baia Mare, dobitnik naslova Europskog grada Božića.

Dva kilometra adventske šetnje kroz Gornja Poljica

U obrazloženju odluke žiri je opisao kako je obitelj Lučić postojeće putove, suhozide i stabla uklopila u dva kilometra dugu osvijetljenu šetnicu. Božićno selo prostire se na gotovo četiri hektara, a prema podacima iz omiške kandidature tijekom adventa privuče oko 70.000 posjetitelja. Velik dio ukrasa izrađuje se ručno, od prirodnih ili ponovno upotrijebljenih materijala. Nakon blagdana obitelj ih sprema i popravlja, pa poznati dijelovi staze svake zime dobivaju drukčiji izgled.

Poljički kraj posjetitelji upoznaju i za stolom. Desetak lokalnih obiteljskih gospodarstava priprema dalmatinska jela, dok se za glazbeni i scenski program okupljaju klape, folklorne udruge i kazališne skupine. U programu sudjeluje pedesetak ljudi, a dio adventske tradicije u selu su i žive jaslice. Imanje ima sadržaja i nakon što se ugase lampice. U utočištu za više od 150 životinja tijekom godine održavaju se edukativni posjeti za obitelji i školske grupe.

Tihomir Lučić, pokretač Božićnog sela, vijest o europskom naslovu podijelio je na društvenim mrežama, istaknuvši što priznanje znači za Gornja Poljica. U objavi ga je posvetio svom ocu.

Svjetla Narta u europskom izboru

Božićno selo ove je sezone dobilo i mjesto u izboru Best Christmas Lights in Europe 2026 platforme European Best Destinations. Riječ je o platformi čiji su glasači tri godine zaredom birali zagrebački Advent za najbolji božićni sajam u Europi. Gornji Dolac predstavljen je u izboru posvećenom božićnoj rasvjeti, a dobio je i vlastiti vodič u kojem se putnicima preporučuju večernja šetnja kroz svjetlosne instalacije, susreti sa životinjama i obiteljski program.

Prema objavi od 21. listopada, projektu je pripalo i zasebno regionalno priznanje Central & Eastern Europe Prestige Awards 2026/27. Obitelj Lučić otprije je dobitnica nagrade Croatia Prestige Awards 2023/24 za najbolju obiteljsku atrakciju.

Prije prosinačke dodjele u Barceloni, Božićno selo očekuje i svečanost u Novom Sadu. Međunarodni žiri turističkih novinara potvrdio je njegovu nominaciju za Turističku prizmu 2026. u sklopu akcije „Za novi kvalitet u turizmu“, koja se održava od 1997. godine. Dodjela je najavljena za 27. studenoga u Kongresnom centru Master, u sklopu 57. Međunarodnog sajma turizma u Novom Sadu.