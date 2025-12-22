Božićno-novogodišnji koncert Gradske glazbe Sinj ispunio Baziliku do posljednjeg mjesta

U svečanom ambijentu, do posljednjeg mjesta ispunjene Bazilike Čudotvorne Gospe Sinjske, Gradska glazba Sinj održala je božićno-novogodišnji koncert, darujući svojim sugrađanima i posjetiteljima večer ispunjenu blagdanskim duhom, glazbenom ljepotom i zajedništvom.

Glazba je odzvanjala svetim prostorom Bazilike, dodatno naglašavajući duhovnu dimenziju božićnog i novogodišnjeg slavlja. Program je obuhvatio odabrane klasične skladbe, božićne napjeve, tradicijske hrvatske pjesme te prigodan novogodišnji repertoar, čime je na dostojanstven način zaokruženo blagdansko razdoblje i simbolično otvorena nova godina.

Poseban doprinos večeri dali su gosti: s. Anđela Crnjac na orguljama, Sara Romac Tičinović na flauti te Anamarija Alagušić, čiji su nastupi dodatno obogatili koncertni program.

Koncert je održan pod ravnanjem prof. Mislava Norca, a velik pljesak publike zaslužili su i mladi glazbenici kojima je ovo bio prvi javni nastup, potvrđujući kontinuitet i svijetlu budućnost Gradske glazbe Sinj.

Iz Gradske glazbe zahvalili su vjernoj publici na iznimnom odazivu i toplom prihvatu, kojima je ova večer dobila posebno značenje, uputivši pritom iskrene želje za sretan i blagoslovljen Božić te mirnu, uspješnu i radosnu Novu godinu.