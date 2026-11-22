Gotovo 5.500 Splićana ove će godine dobiti božićnicu iz gradskog proračuna. Vijest je objavio splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, koji je najavio proširenje socijalnih prava i povećanje prihodovnog cenzusa kako bi novčanu pomoć uoči božićnih blagdana ostvario što veći broj građana. Iznosi božićnica razlikovat će se ovisno o kategoriji korisnika, a najveća pojedinačna isplata iznosit će 170 eura.

Povećan cenzus za umirovljenike

Jedna od najvažnijih novosti odnosi se na splitske umirovljenike. Grad je prihodovni cenzus podigao na 450 eura, čime će pravo na božićnicu moći ostvariti i umirovljenici koji dosad nisu ispunjavali uvjete. Prema gradonačelnikovoj objavi, božićnice za umirovljenike iznosit će 130 odnosno 150 eura, ovisno o visini mirovine, pri čemu je za iznos od 150 eura naveden prihodovni cenzus do 300 eura.

Uz umirovljenike, božićnice su predviđene i za druge skupine građana. Njegovateljima će Grad Split isplatiti 170 eura, dok će korisnici gradskih socijalnih naknada, kao i socijalno ugroženi učenici i studenti, ostvariti pravo na 80 eura. Posebna novost ove godine odnosi se na nezaposlene hrvatske branitelje. Korisnici naknade za nezaposlene hrvatske branitelje prvi će put biti uključeni u gradski program isplate božićnica, a njima je namijenjeno po 80 eura.

Isplate počinju početkom prosinca

Gradonačelnik Tomislav Šuta poručio je kako će isplate započeti početkom prosinca, dakle nekoliko tjedana prije Božića. U svojoj objavi posebno je istaknuo važnost pomoći starijim građanima i širenja socijalnih prava.

"Briga o našim starijim sugrađanima i širenje socijalnih prava važan su dio politike koju provodimo", poručio je Šuta.

Šuta najavio božićnice za gotovo 5.500 Splićana, u iznosima od 80 do 170 eura. Jeste li zadovoljni iznosima i povećanjem cenzusa za umirovljenike? Da, svaka pomoć građanima je dobrodošla Iznosi su preniski, božićnice bi trebale biti veće Dobro je što je povećan cenzus i proširen krug korisnika Božićnicu bi trebalo dobiti još više građana Nemam stav o tome Glasaj