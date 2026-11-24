Od simpatičnih sitnica do darova koji čuvaju posebne trenutke – što pokloniti za Božić i staviti pod bor ove godine?

Svake godine ista priča: što pokloniti nekome tko već ima sve? Mirisna svijeća, šal ili poklon-bon možda su siguran izbor, ali rijetko ostavljaju poseban dojam. A upravo je Božić prilika da darivanju damo malo više značenja i odaberemo nešto što neće izgubiti svoju vrijednost čim prođu blagdani.

Umjesto još jednog uobičajenog poklona, ove godine razmislite o originalnim božićnim poklonima koji nose priču, simboliku i uspomenu. Od medalja za najmlađe do prigodnih kovanica i zlatnika – donosimo pet ideja za božićne poklone za različite osobe na vašem popisu.

Božićni pokloni za djecu i bebe: poklon koji će jednog dana imati svoju priču

Prvi Božić, rođenje ili krštenje posebni su trenuci koji zaslužuju uspomenu za cijeli život. Prigodna medalja posvećena rođenju ili krštenju lijep je poklon za najmlađe i način obilježavanja takvih događaja. Nije riječ samo o daru, nego o malom obiteljskom nasljeđu koje će roditelji čuvati, a dijete jednoga dana s posebnim osjećajem otkrivati.

Za razliku od igračaka i poklona koji su namijenjeni svakodnevnoj uporabi, medalja ostaje trajna uspomena na jedan od najvažnijih početaka u životu.

Pokloni za školarce i studente: malo inspiracije za velike ideje

Znanje, znatiželja i kreativnost uvijek su vrijednosti koje vrijedi poticati. A postoji li simpatičniji način za to od medalje s likom omiljenog profesora koji je generacijama pokazivao da mašta i znanost mogu ići ruku pod ruku?

Medalja „Professor Balthazar” originalan je poklon za školarce, studente, ali i sve one koji su zadržali dječju znatiželju i ljubav prema učenju. Dostupna je u neplemenitom metalu, kao pristupačnija opcija , te u srebru čistoće 999/1000 za one koji žele odabrati posebniji dar.

Uz čestitku i nekoliko riječi ohrabrenja, može postati lijep podsjetnik da su znanje, kreativnost i upornost uvijek dobra investicija.

Poklon s pričom za ljubitelje znanosti, povijesti i hrvatske baštine

Neki ljudi najviše cijene poklone koji imaju svoju priču. One koji potiču razgovor, bude znatiželju i podsjećaju na ljude i događaje koji su obilježili našu povijest.

Srebrna kovanica posvećena Ivanu Vučetiću , hrvatskom znanstveniku i začetniku daktiloskopije, odličan je izbor za ljubitelje znanosti i povijesti. Za one koji vole arhitekturu, gradove i hrvatsku kulturnu baštinu, zanimljiv poklon mogu biti i Euro setovi posvećeni Dubrovniku i Karlovcu .

Posebnu simboliku nosi i medalja povodom 30. obljetnice Hrvatske kovnice novca , koja obilježava tri desetljeća umijeća, znanja i tradicije kovanja.

Svaki od ovih motiva donosi svoju priču, a upravo je to ono što ovakav poklon čini posebnim.

Što pokloniti za Božić onome tko „ima sve“: dar koji nadilazi blagdane

Za oca, svekra, kuma ili poslovnog partnera koji uvijek kaže da mu ništa ne treba, vrijedi razmisliti o poklonu koji nije potrošan i koji se ne bira prema prolaznim trendovima.

Zlatnici i srebrnjaci spajaju plemenite metale, vrhunsku izradu i posebnu simboliku. Njihova vrijednost nije samo u materijalu od kojeg su izrađeni, nego i u motivima, ograničenim nakladama i umijeću koje stoji iza svakog primjerka.

Za one koji žele darovati i nešto s investicijskom komponentom, dostupan je i odabir zlatnog kovanog novca koji ispunjava zakonske uvjete za investicijsko zlato .

To je poklon koji ne mora imati određenu prigodu ni biti namijenjen samo jednoj generaciji – može postati uspomena koja se čuva i prenosi dalje.

Ne znate što pokloniti? Savjet uživo u Zagrebu

Ponekad je najteži dio darivanja upravo odabir. Koja je razlika između medalje i prigodne kovanice? Što znači ograničena naklada? Koji motiv odabrati i kako pronaći poklon koji će odgovarati osobi kojoj ga darujemo?

Ako vam je potreban savjet ili jednostavno želite proizvode vidjeti izbliza, vrata poslovnice Hrvatske kovnice novca u Jurišićevoj 17 u Zagrebu otvorena su za sve koji traže nešto drugačije.

Ondje možete razgledati dio ponude, usporediti različite motive i izvedbe te uz stručnu pomoć pronaći poklon koji najbolje odgovara prigodi i osobi kojoj je namijenjen.

Poslovnica se nalazi na nekoliko minuta hoda od glavnog zagrebačkog trga, pa kupnju možete jednostavno uklopiti i u blagdansku šetnju gradom.

Praktične informacije Hrvatska kovnica novca

Jurišićeva 17, 10 000 Zagreb

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak, 8:30 – 15:30

Cjelokupna ponuda: croatianmint.hr

Za kraj, mali savjet: nemojte čekati posljednji trenutak. Najljepši pokloni nisu nužno oni najveći ni najskuplji, nego oni koji pokazuju da smo razmišljali o osobi kojoj ih darujemo. A kada uz poklon darujemo i priču, uspomena traje mnogo dulje od blagdana.