Božićni domjenak u Solinu: Ante Ljubičić – Puška nakon 38 godina odlazi u mirovinu

Predblagdansko vrijeme, kako je poručio Dalibor Ninčević, period je godine kada se "podvlači crta i zbrajaju rezultati rada", a u solinskoj Gradskoj upravi, ističe, "imamo razloga biti zadovoljni ostvarenim". Naglasio je i da "najveće zasluge za to pripadaju zaposlenicima".

Na Božićnom domjenku u Solinu posebna zahvala upućena je dugogodišnjem djelatniku Gradske uprave, Anti Ljubičiću – Puški. Kako je objavio Dalibor Ninčević, od njega su se oprostili "riječima zahvale, dugotrajnim pljeskom, pjesmom i ponekom suzom".

"Nema dijela grada ili ulice u Solinu kojega Ante ne poznaje"

Ante Ljubičić – Puška nakon 38 godina rada u Gradskoj upravi Solina, tijekom kojih je obnašao mjesto pročelnika, te sa navršenih 67 godina života odlazi u mirovinu. "Ante nakon 38 godina rada u Gradskoj upravi Solina, obnašajući mjesto pročelnika, te sa navršenih 67 godina života odlazi u više nego zasluženu mirovinu", poručio je Dalibor Ninčević.

Dodao je i kako je uvjeren da će Ljubičić i u mirovini ostati aktivan: "u kojoj će siguran sam raditi sve, osim mirovati".

U objavi se ističe i njegova povezanost s gradom i građanima: "Nema dijela grada ili ulice u Solinu kojega Ante ne poznaje", navodi Dalibor Ninčević, dodajući da se "na prste ruke se mogu izbrojiti građani koji barem jednom nisu bili u kontaktu s tajnikom Ljubičićem".

U poruci zahvale naglašena je njegova dostupnost i profesionalnost: "Bio je na pomoći kolegama i na usluzi građanima i to je, uz neupitno pravničko znanje, zapravo njegova najveća vrlina".

Na kraju je poručeno i da će njegov odlazak ostaviti trag u Gradskoj upravi: "Ono šta je sigurno nakon Puške ništa više neće biti isto".

Zahvala za doprinos Solinu

Objava završava porukom zahvale: "Hvala ti dragi kolega i prijatelju na pomoći i savjetima i svemu što si kroz svoj radni vijek napravio za Solin", poručio je Dalibor Ninčević.