Božićna noć puna posla za vatrogasce: Intervencije diljem Splita

Vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita imali su tijekom božićne noći i jutra više intervencija na području grada, među kojima se ističe tehnička intervencija u garaži trgovačkog centra City Center One.

Do intervencije je došlo u utorak u 6.58 sati u Vukovarskoj ulici, kada je kamion „Čistoće“ prilikom manevriranja zapeo u garaži i ostao u gotovo vertikalnom položaju. Vozač je pritom ozlijeđen te ga je na mjestu događaja preuzela hitna medicinska služba, dok je policija osiguravala područje. Vatrogasci su uspješno izvukli vozilo.

Istog jutra, u 9.35 sati, vatrogasci su intervenirali zbog požara napuštenog objekta u Velebitskoj ulici. Tijekom intervencije pronađena je muška osoba koja je predana hitnoj medicinskoj službi na daljnje zbrinjavanje.

Treća intervencija zabilježena je u večernjim satima, u 21.37, kada je došlo do požara papira u plastičnom kontejneru u Šimićevoj ulici. Požar je brzo lokaliziran i ugašen.

Osim intervencija na području Splita, zabilježen je i jedan događaj u Gustirni, gdje su vatrogasci DVD-a Marina u 15.31 sati intervenirali zbog tehničkog otvaranja vrata na obiteljskoj kući.

Sve intervencije protekle su bez većih komplikacija, a stanje na terenu je stabilno.