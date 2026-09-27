Boysi odbili podržati izgled novog Maksimira: "Pitanje stadiona nadilazi one koji trenutno upravljaju klubom"

Nakon što je izgled budućeg Maksimira izazvao brojne kritike javnosti i Dinamovih navijača, svoj su stav objavili i Bad Blue Boysi. U priopćenju navode da izabrano idejno rješenje nije u skladu s dijelom temeljnih načela prijedloga koji je klub pripremio prije natječaja, uz sudjelovanje predstavnika navijača.

Sudjelovali u pripremi prijedloga

Boysi ističu da je Dinamo prije izbora idejnog rješenja jasno definirao ono što navijači očekuju od novog stadiona.

"Klub je, po našem mišljenju, vrlo jasno i precizno sažeo i artikulirao osnovna načela te želje velike većine navijača prije izbora idejnog rješenja novog stadiona", poručili su. Dodaju da su na poziv predstavnika kluba imali priliku iznijeti svoje prijedloge. Taj je dokument, prema njihovim riječima, većim dijelom postao temelj uvjeta natječaja, a sami su se uvjerili koliko se ozbiljno pristupilo pripremi cijelog procesa.

Međutim, smatraju da odabrano rješenje ne slijedi neke od ključnih zahtjeva. "Izabrano idejno rješenje nije u skladu s nekim osnovnim načelima tog prijedloga (zatvoren stadion te spojene tribine) i kao takvo ga ne možemo podržati", istaknuli su Bad Blue Boysi.

Od kluba traže da uvaži navijače

U nastavku priopćenja pozvali su Dinamo i njegove predstavnike da se pri daljnjem odlučivanju prvenstveno vode interesima kluba i navijača te uvažavaju njihova mišljenja. "Očekujemo od Kluba i njegovih predstavnika da se u ovom procesu primarno vode željama i interesima Kluba i njegovih navijača uzimajući u obzir njihova mišljenja", navode.

Posebno su naglasili da odluka o budućem stadionu ima značenje koje prelazi okvire aktualne uprave i njezina mandata. "Pitanje stadiona je pitanje svih generacija navijača Dinama, ono nadilazi uobičajene odluke koje Klub donosi, kao i one koji trenutno njime upravljaju. Od svih sudionika u ovom procesu očekujemo da to poštuju", zaključili su Bad Blue Boysi.