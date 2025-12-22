Bosutski bećari stižu u Podstranu: Večeras koncert u sklopu Adventa

U sklopu Adventa u Podstrani, ljubitelje tamburaške glazbe večeras očekuje poseban glazbeni događaj. Na pozornici na Petrićevu nastupit će Bosutski Bećari, jedan od najpoznatijih tamburaških sastava u Hrvatskoj.

Koncert je zakazan za ponedjeljak, 22. prosinca, s početkom u 21 sat, a ulaz je slobodan. Publiku očekuje večer ispunjena slavonskim zvukom, dobro poznatim hitovima i blagdanskom atmosferom, kakvu Podstrana tradicionalno njeguje u adventsko vrijeme.

Bosutski bećari poznati su po energičnim nastupima i pjesmama koje redovito podižu publiku na noge, a njihov dolazak dodatno obogaćuje glazbeni program ovogodišnjeg adventa u Podstrana.

Organizatori pozivaju sve mještane i posjetitelje da se pridruže večerašnjem druženju na Petrićevu i uživaju u spoju tamburaške glazbe i blagdanskog ugođaja.

Advent u Podstrani tako se nastavlja u veselom ritmu, uz pjesmu, zajedništvo i otvorena vrata za sve generacije.