ŽALGIRISOV BOSANČIĆ: "Sanjao sam zaigrati na Poljudu"

Hajduk u četvrtak s početkom od 21 sat igra protiv litavskog Žalgirisa u Splitu uzvratnu utakmicu 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Nakon remija s Istrom u domaćem prvenstvu, Bijele čeka novi ispit pred domaćom publikom.

Utakmicu je najavio igrač Žalgirisa Petar Bosančić odgovaravši na novinarska pitanja.

Kakav je osjećaj vratiti se u Hrvatsku?

Jako je lijep osjećaj, sanjao sam tu igrati, a sada sam ovom dresu. Nije bio najbolji rezultat za nas, ali imamo drugu utakmicu za ispravak.

Što očekujete od ove utakmice? Vjerujete li da se možete vratiti?

Vjerujemo, ali situacija je teža kada izgubiš kući pa ideš u goste. Gledam Hajduk, znam koja su ovdje očekivanja i pritisak. U nogometu jedna greška može odlučiti cijelu utakmicu.

Koji Vam je najljepši trenutak iz Hravtske?

Debi u Koprivnici i pobjeda Slaven Belupa.

Jeste li pričali suigračima o atmosferi?

Jesmo, nadam se da će momci uživati, to je nešto posebno.

Jeste li gledali utamicu protiv Istre?

Da, proveo sam tri godine u Istri, bilo je zanimljivo gledati obje momčadi. Hajduk je bio bolji prvo poluvrijeme i pokazao gdje može zaprijetiti, no nadamo se da ćemo to prevenirati i da će utakmica otići u našu korist.