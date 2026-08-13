BOSANČIĆ NAKON PORAZA: "Hajduku želim od srca da uđe u grupu u KL-u"

Hajduk je danas s početkom od 21 sat igrao protiv Žalgirisa na Poljudu uzvratnu utakmicu 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu, a slavili su Splićani uvjerljivom pobjedom od 4:0. Bijeli će igrati protiv poljskog Rakówa u play-offu Konferencijske lige.

Na novinarska je pitanja nakon susreta odgovarao igrač Žalgirisa Petar Bosančić.

Kako komentirate utakmicu?

Pokušali smo sve što smo mogli, pokušavali smo makar iz kontre zabiti gol da utakmica na drugu šanse, ali Hajduk je iskontrolirao sve naše šanse. Drugo je poluvrijeme bilo još brže, zasluženo su prošli dalje.

Kakav je osjećaj ponovno na Poljudu?

Predivan, atmosfera je odlična, predivno je istrčati pred ovoliko ljudi, to je za mene prava atmosfera.

Kako komentirate daljnji Hajdukov put?

Mislim da nisu očekivali Rakow, dobar je protivnik, ali mislim da se Hajduk može potući za ulazak za grupnu fazu što im stvarno od srca želim i da napokon Europa dođe u Split, da sve živne i dođe na razinu na kojoj treba biti.

Je li bila obitelj na utakmici?

Bilo je puno svih, bila je obitelj, žena, sin, majka, sestra. Puno poznatih ljudi, to je lijepo vidjeti i motivacija za igrati bolje.