Bosanac nasmijao izjavom o Svjetskom prvenstvu: 'Cura me ostavila. Od ožujka nisam imao loš dan'

Navijač nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Amir Pašić, koji živi u New Yorku, nasmijao je korisnike društvenih mreža izjavom da mu je život savršen otkako se BiH plasirala na SP 2026.

- Nisam imao loš dan od 26. ožujka. Pobijedili smo Wales 26. ožujka, a tjedan dana kasnije pobijedili smo Italiju. Kunem se Bogom, svaki dan idem na kavu sa svojim dečkima, pijem sa svojim dečkima. Djevojka s kojom sam bio 6,5 godina me ostavila. Nedostaješ mi malo, ali kažem vam, nijedan loš dan - izvalio je i nasmijao sve.

Rekao je da je protiv raskida došlo dan nakon utakmice protiv Walesa.

- Svaki dan je bio dobar dan. Izabrala je savršeno vrijeme da raskine sa mnom jer smo na Svjetskom prvenstvu i sve je dobro - zaključio je, piše 24 sata.

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