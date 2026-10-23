Borussia Dortmund ima zanimljiv izazov za svoje navijače: "Makni pogled s mobitela, gledaj nogomet!"

Borussia Dortmund odlučila je na zanimljiv način potaknuti navijače da se tijekom utakmica više posvete događanjima na terenu, a manje ekranima svojih mobilnih telefona. Njemački bundesligaš u svoju službenu aplikaciju uvodi novu mogućnost pod nazivom „Fan Mode”, putem koje će navijači moći osvajati nagrade ako tijekom susreta što rjeđe koriste mobitele.

Riječ je o dobrovoljnoj inicijativi koja će se primjenjivati na svim domaćim utakmicama Borussije. Navijači koji uključe ovu opciju prikupljat će bodove ovisno o tome koliko puta otključaju telefon tijekom igre. Što manje budu koristili uređaj, to će imati veće izglede za osvajanje nagrada, među kojima su klupski dresovi i poklon-kartice za kupnju službenih proizvoda.

Pritom korištenje mobitela neće biti zabranjeno, a u izračun se neće uključivati vrijeme poluvremena.

Navijačima smeta sve više mobitela na tribinama

Nova mogućnost bit će dostupna od subotnje prvenstvene utakmice protiv Eintrachta iz Frankfurta. Iz dortmundskog kluba objašnjavaju kako je inicijativa nastala nakon sve češćih pritužbi navijača kojima smeta što se na tribinama sve više vremena provodi fotografirajući, snimajući i objavljujući sadržaje na društvenim mrežama.

Borussia pritom nije jedini njemački klub koji pokušava ograničiti pretjerano snimanje na stadionima. Berlinska Hertha nedavno je uvela zabranu komercijalne proizvodnje i unovčavanja videosnimki nastalih na stadionu, dok je snimanje za privatnu upotrebu i dalje dopušteno.

Sličnu odluku najavio je i Dynamo Dresden, a jedan od razloga takvih mjera jest zaštita televizijskih prava, uz želju da se gledatelji više usredotoče na samu utakmicu.

Kovač otkrio kakva pravila vrijede za njegove igrače

O novoj klupskoj inicijativi govorio je i trener Borussije Niko Kovač, koji podržava ideju da se tijekom nogometnih utakmica manje vremena provodi uz mobilne telefone.

Bivši hrvatski izbornik pritom je otkrio da i sam ima određena pravila kada je riječ o korištenju mobitela među igračima, ali da ne želi pretjerivati sa zabranama.

"Već sam zabranio korištenje mobitela tijekom zajedničkog obroka prije utakmice, ali nemam problem s tim da ih igrači koriste u svlačionici ili autobusu, kao ni s nošenjem slušalica. Dovoljno su odrasli da znaju što im je potrebno da bi se pripremili za utakmicu", objasnio je Kovač.

Hrvatski trener smatra da bi smanjenje vremena provedenog pred ekranima koristilo ne samo nogometašima i navijačima nego i svima ostalima.

"Mislim da bismo svi s vremena na vrijeme mogli manje gledati u mobitele. Tako bi se mogli koncentrirati na druge stvari", zaključio je Kovač.