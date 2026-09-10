Borna Ćorić oženio najljepšu Dalmatinku, evo slika

Hrvatski tenisač Borna Ćorić i njegova dugogodišnja partnerica Anamaria Raič od jučer su i službeno supružnici. Par je vjenčanje organizirao daleko od medijske pozornosti i bez velike pompe, no zahvaljujući njihovim prijateljima i uzvanicima na društvenim mrežama pojavljuju se prvi prizori s posebnog dana.

Nove snimke objavila je Adriana Ćaleta-Car, koja je na Instagram storyju pokazala kako je izgledao izlazak mladenaca iz crkve nakon obreda.

Okupljeni uzvanici dočekali su ih u slavljeničkom raspoloženju, a ubrzo je uslijedio i poljubac novopečenih supružnika.

Snimke su otkrile i kako su mladenci izgledali na vjenčanju. Anamaria je za ovu prigodu odabrala dugu bijelu vjenčanicu, dok se Borna odlučio za klasičnu elegantnu kombinaciju – crni smoking i bijelu košulju.

Novi prizori tako su javnosti omogućili još jedan pogled na vjenčanje koje su Ćorić i Raič odlučili održati u privatnosti.

Takav izbor ne iznenađuje s obzirom na to da su hrvatski tenisač i njegova dugogodišnja partnerica tijekom veze rijetko javno govorili o privatnom životu i detalje svog odnosa uglavnom zadržavali za sebe.

I vjenčanje su stoga održali daleko od očiju javnosti, no snimke i fotografije njihova velikog dana sada postupno stižu na društvene mreže zahvaljujući uzvanicima.