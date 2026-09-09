Borna Ćorić oženio Makaranku koju nazivaju najljepšom Dalmatinkom

Zagrebački tenisač Borna Ćorić (29) i makarska influencerica i manekenka Anamaria Raič (31), s kojom je u vezi tri godine, a koju zovu najljepšom Dalmatinkom danas su se, doznaje Slobodna Dalmacija, u tajnosti vjenčali. Svadba je bila u Dalmaciji.

Anamaria Raič odrasla je u Makarskoj, a nakon završene srednje škole preselila se u Zagreb. Studirala je pravo i financije, a danas je jedna od najtraženijih domaćih influencerica iza koje je i bogata atletska karijera.

„Stekla sam ogromno samopouzdanje osvajajući zlatne medalje“, rekla je svojedobno, pa dodala da najvećim uspjehom smatra tih 50-ak medalja i priznanje Grada Makarske za sportsku nadu grada. Ipak, morala je odustati od atletske karijere zbog ozljede koljena.

Anamaria i Borna nikad nisu pričali o svojoj vezi jer oboje iznimno drže do privatnosti.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Anamaria Raic (@anamaria)