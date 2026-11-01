Borna Butijer brončani na Europskom prvenstvu U23 u Napulju

Borna Butijer, član Judo kluba Fortitudo iz Dubrovnika, osvojio je brončanu medalju na Europskom prvenstvu za mlađe seniore (U23) u Napulju. U kategoriji do 100 kg, u kojoj je nastupilo 18 natjecatelja iz 15 zemalja, Butijer je u subotu 31. listopada 2026. u dvorani PalaVesuvio upisao tri pobjede, a jedini poraz nanio mu je kasniji europski prvak Azhdar Baghirov iz Azerbajdžana.

Uspjeh je tim vrijedniji što je dvadesetogodišnji Butijer još junior (U21) te je u Napulju nastupio protiv do dvije godine starijih protivnika. Bio je najmlađi i jedini junior među osvajačima medalja u svojoj kategoriji. Ovo mu je prva medalja s europskih prvenstava i prva medalja nekog dubrovačkog judaša s europskog prvenstva u muškoj konkurenciji. Butijer je tek četvrti hrvatski judaš s medaljom s Europskog prvenstva U23 u muškoj konkurenciji i prvi nakon 2020. godine.

Na putu do medalje Butijer je u prvoj borbi u produžetku (golden score) pobijedio Estonca Jakoba Varesa, dvostrukog juniorskog europskog doprvaka (2024. i 2025.). Nakon poraza u četvrtfinalu u repasažu je bio bolji od Moldavca Vadima Ghimbovschija, koji je ove godine osvojio srebro na Grand Slam turniru u Astani i broncu na Grand Slam turniru u Dušanbeu te je trenutačno 30. na svjetskoj seniorskoj rang-ljestvici. U borbi za broncu svladao je Rumunja Raresa Arsenieja, koji je 46. na svjetskoj seniorskoj rang-ljestvici.

Hrvatska reprezentacija vraća se iz Napulja s četiri medalje (zlato, srebro i dvije bronce), a Butijerova bronca jedina je hrvatska medalja u muškoj konkurenciji.

Drugi natjecatelj Fortituda u Napulju, Rino Vrljić, u kategoriji preko 100 kg u prvoj je borbi izgubio od kasnijeg srebrnog Vidaka Maljevića iz Srbije. Natjecatelje Fortituda u Napulju vodio je trener Tomislav Marijanović, seniorski europski doprvak iz 2013. godine.

Istoga dana na Grand Slam turniru u Abu Dhabiju, jednom od najjačih turnira Svjetske judo turneje, nastupio je član Fortituda Josip Bulić. U kategoriji do 90 kg plasirao se u osminu finala, gdje ga je zaustavio kasniji pobjednik turnira Bugarin Ivaylo Ivanov, višestruki osvajač medalja s europskih prvenstava.

Butijer je u 2026. dvostruki prvak Hrvatske (U21 i U23), a na juniorskoj svjetskoj rang-ljestvici Međunarodne judo federacije (IJF) trenutačno je osmi u kategoriji do 100 kg. Sljedeći mu je veliki cilj Svjetsko juniorsko prvenstvo u Taškentu (19. – 22. studenoga).

„Borna je u Napulju pokazao da se već kao junior može nositi s najboljima u Europi u starijoj konkurenciji. Nakon poraza od kasnijeg prvaka nije se pokolebao: u repasažu je pobijedio osvajača medalja s Grand Slam turnira, a borbu za broncu odradio je zrelo i taktički disciplinirano“, rekao je trener Tomislav Marijanović.

„Jako sam sretan zbog prve medalje s europskog prvenstva. Nakon poraza u četvrtfinalu trebalo se brzo vratiti u borbu i drago mi je da sam to uspio. Zahvaljujem treneru, klubu, Hrvatskom judo savezu, obitelji i svima koji su navijali. Sada je sav fokus na Taškentu“, poručio je Borna Butijer.