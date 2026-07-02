Borko Perić i Filip Detelić večeras u Splitu izvode hit komediju "Direkt u glavu"

Popularni glumci Borko Perić i Filip Detelić ovog se tjedna vraćaju u Dalmaciju s predstavom "Direkt u glavu", koja posljednjih godina nasmijava publiku diljem Hrvatske.

Prva izvedba na rasporedu je večeras, 2. srpnja, u 21 sat na ljetnoj sceni Teatra uz more u Splitu. Nakon toga predstava gostuje na Tvrđavi Klis (3. srpnja), u Šestanovcu (4. srpnja) te u Rogoznici (5. srpnja).

Izvedba u Rogoznici ujedno će označiti otvorenje ovogodišnje kazališne scene Teatra uz more u Perla Resortu.

"U prekrasnom ambijentu Perla Resorta, tik uz more, plažu i bazene, prošlog ljeta po prvi put Teatar uz more doveo je popularne kazališne komedije pred žitelje i goste Rogoznice, ali i svih okolnih mjesta. Sigurni smo kako će i ove godine izbor dobrih komedija obradovati sve ljubitelje smijeha i kazališta. Veselimo se izvedbama u Perla Resortu u Rogoznici", poručio je Damir Bubalo iz Teatra uz more.

"Direkt u glavu" inteligentna je, duhovita i provokativna crna komedija koja donosi priču u kojoj granica između života i smrti postaje neizvjesna, a publika aktivno sudjeluje u raspletu događaja.

Na pozornici se izmjenjuju višestruko nagrađivani glumci Borko Perić i Filip Detelić, čiji nastupi, improvizacija i neposredna komunikacija s publikom svaku izvedbu čine drugačijom.

Radnja prati poznatog glumca Bornu koji je umro, ali nije kremiran. Zbunjeni pokojnik nađe se pred publikom i tajanstvenim likom Franjom te pokušava doznati kako je umro, zašto se to dogodilo i koji je smisao njegova života. O konačnom raspletu odlučuje i publika.

Raspored izvedbi:

2. srpnja – Split, ljetna scena Teatra uz more (21 sat)

3. srpnja – Klis, Tvrđava (21 sat)

4. srpnja – Šestanovac (21 sat)

5. srpnja – Rogoznica, Perla Resort (21 sat)