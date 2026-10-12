Bori se za život: Dječak (14) popeo se na krov vlaka u Kölnu i doživio strujni udar

Tinejdžer se bori za život nakon što je teško ozlijeđen na željezničkoj pruzi u Kölnu u Njemačkoj.

Četrnaestogodišnji dječak oko 21 sat popeo se na krov regionalnog ekspresnog vlaka i vozio se na njemu kada ga je udarila struja.

Prema pisanju Bilda, dječak je vjerojatno "surfao na vlaku" kada se dogodila nesreća. Radi se o opasnom trendu koji izvode tinejdžeri.

Putnici su čuli glasan prasak i vriskove te obavijestili strojovođu, koji je zaustavio vlak, prenosi Dnevnik.hr.

Spašavanje se pokazalo izuzetno teškim za hitne službe jer je teško ozlijeđeni 14-godišnjak bio na krovu vlaka. Prvo je trebalo isključiti nadzemni dalekovod i uzemljiti ga, a tek tada su spasioci mogli sigurno započeti operaciju.

Tinejdžer je helikopterom prevezen u bolnicu na liječenje. Opečeno mu je 80 posto kože.

Policija istražuje incident.