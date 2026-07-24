Bombaj Štampa stiže u Makarsku: Đuro i bend u subotu na Kačićevu trgu

Ljetni glazbeni program u Makarskoj nastavlja se koncertom jednog od najprepoznatljivijih bendova regionalne pop-rock scene. U subotu, 25. srpnja 2026. godine, na Kačićevu trgu nastupit će Bombaj Štampa predvođena karizmatičnim Brankom Đurićem Đurom.

Prepoznatljivi po duhovitim tekstovima, zaraznoj energiji i pjesmama koje publika pjeva uglas, Bombaj Štampa već desetljećima zauzima posebno mjesto na regionalnoj glazbenoj sceni. Njihovi koncerti spoj su rocka, humora i neposredne komunikacije s publikom, a upravo ih ta autentičnost čini omiljenima među svim generacijama.

Koncert počinje u 21 sat, a ulaz je slobodan.

"Pozivamo sve ljubitelje dobre glazbe da nam se pridruže na Kačićevu trgu i uživaju u večeri ispunjenoj dobrom atmosferom i jedinstvenim nastupom Bombaj Štampe", poručuju organizatori.