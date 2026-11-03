"Bomba" iz Washingtona: SAD prestaje s milijardama dolara pomoći Izraelu! Trump otkrio što je dogovorio s Netanyahuom

Američki predsjednik Donald Trump u utorak, 3. studenoga, najavio je značajnu promjenu u financijskim odnosima Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. Washington bi, prema njegovim riječima, do kraja 2026. trebao obustaviti redovitu godišnju vojnu pomoć Izraelu, koja iznosi približno 3,8 milijardi dolara.

Trump je o dogovoru govorio tijekom gostovanja u emisiji Fox & Friends na televiziji Fox News. Iako bi takav potez značio važnu promjenu u dosadašnjem modelu američke potpore, predsjednik je naglasio da dvije zemlje ne prekidaju vojnu suradnju.

Trump: Dogovor smo postigli prije nekoliko mjeseci

Prema Trumpovim riječima, odluka nije donesena iznenada, nego je rezultat razgovora koje je vodio s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom.

"Netanyahu i ja dogovorili smo se da ćemo prestati s pomoći od četiri milijarde dolara godišnje. Taj smo dogovor postigli prije nekoliko mjeseci", izjavio je Trump.

Američki predsjednik dodao je da je već dogovoreno kako nakon završetka ove godine više neće biti redovitih američkih uplata Izraelu. Međutim, ostavio je mogućnost drukčijeg postupanja u slučaju novih sigurnosnih potreba.

"Pomoći ćemo Izraelu ako mu pomoć bude potrebna", poručio je Trump.

Takva formulacija upućuje na to da bi se dosadašnji sustav unaprijed dogovorene godišnje potpore mogao zamijeniti modelom u kojem bi se o dodatnoj pomoći odlučivalo prema konkretnim okolnostima. Za sada nisu objavljeni precizni kriteriji ni postupak prema kojem bi Izrael mogao zatražiti takvu pomoć.

Zašto se odriču milijardi? Ideja je došla od samog Netanyahua

Posebno je zanimljivo što, prema Trumpovim tvrdnjama, inicijativa za promjenu financijskih odnosa nije došla samo iz Washingtona. Američki predsjednik rekao je da mu je Netanyahu osobno predložio postupno ukidanje pomoći, o čemu su razgovarali dulje vrijeme.

Takvo stajalište izraelski premijer javno je iznio još ranije ove godine.

U svibanjskom intervjuu za američku televiziju CBS News, u emisiji 60 Minutes, Netanyahu je izjavio da želi postupno smanjiti američku financijsku potporu izraelskoj vojsci na nulu.

Objasnio je kako smatra da je izraelsko gospodarstvo dovoljno razvijeno da zemlja s vremenom može samostalno financirati svoje obrambene potrebe. Pritom je istaknuo izraelsku tehnološku industriju i gospodarski razvoj kao razloge zbog kojih se odnos sa SAD-om može temeljiti na ravnopravnijem partnerstvu.

No postoji jedna važna razlika između tadašnje Netanyahuove zamisli i Trumpove najnovije najave. Netanyahu je u svibnju govorio o postupnom ukidanju pomoći tijekom sljedećih deset godina, dok Trump sada najavljuje prestanak redovitih izdvajanja već krajem 2026. godine.

Koliko je novca u pitanju i što će se dogoditi s američkim oružjem?

Američka vojna pomoć Izraelu desetljećima je jedan od najvažnijih elemenata strateškog partnerstva dviju država.

Prema sporazumu potpisanom 2016. godine, tijekom administracije predsjednika Baracka Obame, SAD se obvezao osigurati 38 milijardi dolara vojne potpore tijekom deset godina, odnosno za američke fiskalne godine od 2019. do 2028.

Godišnji iznos sastoji se od dvije glavne stavke:

3,3 milijarde dolara za financiranje nabave vojne opreme i obrambenih sustava.

za financiranje nabave vojne opreme i obrambenih sustava. 500 milijuna dolara za zajedničke programe proturaketne obrane.

Velik dio te pomoći koristi se upravo za nabavu američkog naoružanja i opreme, što znači da američka sredstva u značajnoj mjeri završavaju kod američkih obrambenih proizvođača.

Trump je pritom jasno poručio da Izrael i dalje može kupovati američko oružje, ali bez dosadašnjeg automatskog financiranja kroz redovitu godišnju pomoć.

Time bi se mogao promijeniti način plaćanja vojne opreme, dok bi suradnja američke i izraelske vojne industrije mogla biti nastavljena.

Trump spomenuo i američku politiku: Pomoć Izraelu postala je predmet sukoba

Američki predsjednik kao jedan od razloga za promjenu naveo je i činjenicu da je financijska pomoć Izraelu postala važna tema domaćih političkih rasprava.

Trump tvrdi da Izrael više nema jednaku potrebu za američkom financijskom potporom kao ranije te da je riječ o velikom izdatku za američki proračun.

Prema izvještaju Associated Pressa, Trump je istaknuo i da pojedini demokratski kandidati koriste pitanje financiranja Izraela za kritiziranje republikanaca.

Ova najava dolazi upravo na dan američkih međuizbora, 3. studenoga, u vrijeme intenzivnih političkih rasprava o vanjskoj politici, državnoj potrošnji i američkim obvezama prema saveznicima.

Pitanje vojne pomoći Izraelu posebno je dobilo na važnosti nakon početka rata u Gazi u listopadu 2023. godine. Prema istraživanju koje prenosi AP, američka vojna pomoć Izraelu od početka tog sukoba iznosila je najmanje 21,7 milijardi dolara, uključujući sredstva izdvojena tijekom administracija Joea Bidena i Donalda Trumpa.

Postojeći sporazum vrijedi do 2028. godine. Može li ga Trump prijevremeno promijeniti?

Iako je Trump najavio prekid redovitog financiranja krajem ove godine, ostaje otvoreno važno pravno i političko pitanje.

Važeći desetogodišnji sporazum o američkoj vojnoj pomoći Izraelu predviđen je do 2028. godine, pa još nije jasno na koji će način najavljena promjena biti formalno provedena.

Američka Kongresna istraživačka služba (Congressional Research Service) u izvještaju iz lipnja 2026. navodi da takvi bilateralni memorandumi nisu pravno obvezujući međunarodni ugovori poput ratificiranih sporazuma, ali da Kongres ima ključnu ulogu u odobravanju proračunskih sredstava.

Američka i izraelska strana već su u svibnju započele službene razgovore o novom okviru obrambene suradnje, koji bi veću važnost trebao dati zajedničkim istraživanjima, razvoju tehnologije i proizvodnji vojne opreme.

Za sada, međutim, nisu objavljeni detalji novog dogovora o prekidu financiranja, niti je precizirano odnosi li se on na sve postojeće programe vojne pomoći.

U trenutku objave izvještaja Associated Pressa iz Netanyahuova ureda nije bilo službenog komentara na Trumpove najnovije izjave.

Američki predsjednik tako je najavio promjenu koja bi mogla označiti završetak dugog razdoblja redovite američke financijske potpore izraelskoj vojsci, ali ne nužno i smanjenje ukupne strateške suradnje dviju zemalja.