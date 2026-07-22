Bolnica u Mostaru pomagat će ugroženim pacijentima iz Splitsko-dalmatinske županije

Hrvatska i Bosna i Hercegovina nastavljaju jačati prekograničnu suradnju u hitnoj medicini. Ministarstvo zdravstva RH i Federalno ministarstvo zdravstva BiH danas su potpisali novi Sporazum o suradnji kojim se uređuje i unaprjeđuje hitno medicinsko zbrinjavanje pacijenata u životno ugrožavajućim situacijama.

Sporazum su potpisali hrvatska ministrica zdravstva Irena Hrstić i federalni ministar zdravstva BiH Nediljko Rimac, a odnosi se na hrvatske državljane s područja Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske županije kojima je zbog bolesti, nesreće ili ozljede ugrožen život, organ ili dio tijela.

Mostarska bolnica dostupna 24 sata dnevno

Sljedeći korak bit će potpisivanje posebnog ugovora između Ministarstva zdravstva RH i Sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Tim će se dokumentom, kroz Protokol o prekograničnom prijevozu životno ugroženih pacijenata, detaljno definirati način pružanja hitne medicinske skrbi hrvatskim državljanima u toj zdravstvenoj ustanovi.

Kako navode iz Ministarstva zdravstva, Sveučilišna klinička bolnica Mostar osiguravat će hitno zbrinjavanje pacijenata svih dobnih skupina tijekom 24 sata, sedam dana u tjednu.

Hrstić: Dosadašnja suradnja spasila je brojne živote

Ministrica zdravstva Irena Hrstić istaknula je kako se dosadašnji model prekogranične suradnje pokazao iznimno važnim u spašavanju ljudskih života.

– Zahvaljujući prethodnom sporazumu o suradnji u području hitne medicine već su spašeni brojni životi. Današnjim potpisivanjem nastavljamo i dodatno osnažujemo suradnju sa Sveučilišnom kliničkom bolnicom Mostar, koja raspolaže suvremenom medicinskom opremom i stručnim zdravstvenim kadrom te može u vrlo kratkom roku započeti odgovarajuće liječenje. Upravo to pacijentima daje najbolje izglede za uspješan ishod liječenja – poručila je Hrstić.

Novi sporazum trebao bi dodatno unaprijediti dostupnost hitne zdravstvene skrbi stanovnicima juga Hrvatske, posebno u situacijama kada je najbrži put do odgovarajućeg liječenja upravo preko granice.