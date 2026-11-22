Opća bolnica Zadar planira uvesti uslugu kontinuiranog praćenja zdravstvenih pokazatelja pacijenata na daljinu. Zbog toga je raspisan otvoreni postupak javne nabave vrijedan 150.000 eura bez PDV-a, koji obuhvaća telemedicinsku platformu, odgovarajuću opremu i tehničku podršku tijekom dvije godine. Riječ je o projektu koji bi, bude li realiziran, mogao otvoriti novu dimenziju skrbi za pacijente i izvan bolničkih zidova.

Ponude se zaprimaju do 7. prosinca 2026. u 11 sati, a predmet nabave objavljen je pod brojem 2026/S F02-0011875. Važno je pritom istaknuti da sustav još nije uveden, nego je riječ o natječaju kojim bolnica tek traži pružatelja usluge. Upravo zato sada treba jasno razlikovati plan od postojeće prakse, kako se u javnosti ne bi stvorio dojam da je sustav već u funkciji.

Praćenje vitalnih znakova u stvarnom vremenu

Prema tehničkom opisu, budući sustav trebao bi omogućiti istodobno praćenje većeg broja pacijenata putem centralizirane platforme. Oprema bi mjerila i prenosila vitalne i fiziološke parametre, a zdravstvenim djelatnicima omogućavala njihov pregled u stvarnom vremenu. To znači da bi liječnici i medicinsko osoblje mogli brže uočavati promjene stanja pacijenata i reagirati kada je to potrebno.

Posebno je važna mogućnost korištenja sustava ne samo u bolničkim nego i u izvanbolničkim i kućnim uvjetima. Takav model može biti koristan za pacijente kojima nije potreban stalan boravak u bolnici, ali im je ipak potreban pojačan nadzor između kontrola. Upravo u tome telemedicina pokazuje svoj najveći potencijal – povezivanju medicine i svakodnevnog života pacijenta.

Još nije poznato koliko će pacijenata biti uključeno

U ovoj fazi javne nabave još nije poznato koliko će pacijenata biti uključeno u program, ni koje će bolesti ili stanja biti prioritet. Nije precizirano ni koji će se točno parametri pratiti, niti tko će operativno obrađivati upozorenja sustava. To su pitanja bez kojih je teško procijeniti stvarni doseg i praktičnu vrijednost planirane usluge.

Jednako je važno i pitanje zaštite podataka. Sustavi koji prenose zdravstvene informacije na daljinu moraju imati visoku razinu sigurnosti i jasno definirane procedure pristupa podacima. Zbog toga će javnost s razlogom očekivati dodatna pojašnjenja prije nego što projekt prijeđe iz faze natječaja u fazu provedbe.

Može li ovo biti model i za druge bolnice?

Ako zadarski projekt uspije, mogao bi postati zanimljiv model i za druge zdravstvene ustanove u Dalmaciji. U vremenu kada su zdravstveni sustavi pod pritiskom, a broj kroničnih bolesnika i potreba za praćenjem raste, telemedicinska rješenja postaju sve važnija. No njihov uspjeh ovisi o dobroj organizaciji, stručnom kadru i jasnim protokolima korištenja.

Za DD će biti posebno zanimljivo zatražiti izjavu bolnice o tome kojim će odjelima usluga biti namijenjena, koliko pacijenata može obuhvatiti i postoje li slični planovi i u drugim ustanovama, uključujući KBC Split. Tek na temelju tih odgovora moći će se procijeniti radi li se o simboličnom pilot-projektu ili o ozbiljnijem iskoraku prema novom modelu zdravstvene skrbi.