Tijekom rujna i listopada Županijska liga protiv raka Split priprema niz događanja uoči humanitarne utrke Race for the Cure

Odbrojavanjem do humanitarne utrke Race for the Cure, koja se na splitskoj Rivi održava 4. listopada, Županijska liga protiv raka Split priprema čitav niz aktivnosti kojima građane želi, tijekom rujna i listopada, educirati, informirati i uključiti u borbu protiv raka dojke te drugih malignih bolesti. Jer iza svake dijagnoze stoji čovjek, njegov život, njegove vrijednosti, snovi i ljudi koje voli.

Prva od njih na programu je predavanje Ja sam više od svoje bolesti, koje se održava 9. rujna u 18 sati u Gradskoj knjižnici Marka Marulića.

Predavanje vodi klinička psihologinja i psihoterapeutkinja Tanja Kuprešak, koja je dio multidisciplinarnog tima Klinike za onkologiju i radioterapiju KBC-a Split, gdje pruža psihološku podršku pacijentima, članovima njihovih obitelji i medicinskom osoblju. Bolest može promijeniti mnogo toga, ali ne mora definirati naš identitet, poruka je koju Kuprešak želi prenijeti, govoreći o očuvanju samopoštovanja, osobnih vrijednosti i kvalitete života unatoč dijagnozi.

Kako sačuvati sebe kada se život iznenada promijeni? Kako ponovno pronaći snagu, smisao i ono što nas čini upravo onima koji jesmo? O tome će se govoriti na ovom susretu, koji je zamišljen kao prostor razgovora, podrške i razumijevanja.

Predavanje je interaktivno, te ste svi dobrodošli postaviti svoja pitanja.

Dođite poslušati, pitati, podijeliti ili jednostavno biti tu – za sebe ili nekoga koga volite.

Istodobno, osim niza aktivnosti na području Splita, tijekom rujna i listopada Županijska liga nastavlja s važnom preventivnom kampanjom koja je započela prije dvije godine – mobilnom mamografijom na otocima i u Dalmatinskoj zagori. Cilj kampanje je učiniti preventivne preglede dostupnijima ženama na otocima i u ruralnim područjima, koje zbog udaljenosti ili drugih životnih okolnosti teže dolaze do zdravstvenih usluga. Kampanja je do sada polučila velike rezultate, a iz Županijske lige ističu kako su izuzetno ponosni i sretni što je žene prepoznaju i redovito dolaze na preglede.