Tragedija koja se u ponedjeljak dogodila u Luci Ploče, u kojoj je tijekom obavljanja posla život izgubio mladi radnik i dobrovoljni vatrogasac Stanko, potresla je dolinu Neretve i vatrogasnu zajednicu na jugu Dalmacije.

Nakon emotivne oproštajne poruke članova DVD-a Kula Norinska, od stradalog vatrogasca oprostio se i županijski vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.

„Otišao je jedan mladi život, jedan dobrovoljac koji je uvijek bio tu kad je trebalo, jedan poseban, a iznad svega drag momak. Čast te je bilo poznavati… Počivao u miru, dragi Stanko… Sućut obitelji i svim članovima DVD-a Kula Norinska“, napisao je Simović na Facebooku.

Kolege izgubile prijatelja i čovjeka velikog srca

Kako smo ranije izvijestili, stradali radnik bio je dugogodišnji član DVD-a Kula Norinska. Njegovi kolege oprostili su se od njega dirljivom porukom, istaknuvši njegovu dobrotu, nesebičnost i spremnost da uvijek pomogne drugima.