Bol postaje središte regionalne street art i glazbene scene: Graffiti na Gradele donose jedan od najjačih lineupa do sada

Novo izdanje festivala Graffiti na Gradele sve je bliže, a poznat je i kompletan lineup koji će od 22. do 26. srpnja Bol na Braču pretvoriti u jedno od najvažnijih regionalnih središta street arta i glazbe. Nakon što su ranije najavljeni Vojko V, Baks, Bore Balboa, Luzeri, Krešo Bengalka i Shtosmo, festivalskoj postavi sada se pridružuju i Hiljson Mandela, Miach, Sjena, Buntai, Ragazzi i Galke. Time je, poručuju organizatori, zaokružen jedan od najjačih glazbenih programa u dosadašnjim izdanjima festivala.

Umjetnici iz više zemalja stižu u Bol

Osim bogatog glazbenog programa, Graffiti na Gradele i ove će godine okupiti niz poznatih street art umjetnika. U Bol stižu autori iz Njemačke, Francuske, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine te Sjeverne Makedonije. Na ovogodišnjem izdanju sudjelovat će DXTR, Gizem Erdem, Takir, Molerajj, Zmaja, Endo, Zian, Chez 186, Sarme, Senk, Casino, Erol Sjajni, Tužni Marin, Rakun i Glitchboy2000.

Novi murali ostaju trajni trag festivala

Posjetitelji će tijekom festivalskih dana ponovno moći iz prve ruke pratiti nastajanje novih murala i velikih zidnih radova. Upravo ti radovi iz godine u godinu ostaju trajni podsjetnik na svako izdanje festivala te dodatno obogaćuju vizualni identitet Bola. Graffiti na Gradele tako i ove godine spajaju glazbu, street art, more i ljetnu atmosferu, a Bol će krajem srpnja ponovno postati mjesto susreta umjetnika, glazbenika i publike iz cijele regije.

Fotografije potpisuje Marko Lopac, a organizatori najavljuju kako su otvoreni za dodatna pitanja i intervjue s artistima.