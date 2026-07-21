Boksački prvak uhićen u policijskoj potjeri! Zabio se u policijsko vozilo i ‘pao‘ s velikom količinom kokaina

Britanski boksački prvak u poluteškoj kategoriji, Lewis Edmondson, suočava se s ozbiljnim kaznenim optužbama nakon što je na sudu u Southamptonu optužen za opasnu vožnju i posjedovanje kokaina s namjerom preprodaj, piše The Sun.

Prema navodima tužiteljstva, incident se dogodio još u kolovozu 2021. godine, kada je policija pokušala zaustaviti crni Range Rover koji se kretao velikom brzinom. Vozilo je, kako je rečeno na sudu, prethodno napravilo polukružno okretanje ispred policijske postaje, nakon čega je vozač pokušao pobjeći.

Tužitelj Steven Woolfe izjavio je da je tijekom potjere terenac udario policijsko vozilo, a zatim i automobil jednog građanina. Nakon zaustavljanja policija je u vozilu pronašla nešto više od 120 grama kokaina, droge koja je u Ujedinjenom Kraljevstvu svrstana među najopasnije opojne tvari.

Edmondson (30), poznat pod nadimkom "The Saint", pojavio se pred Prekršajnim sudom u Southamptonu, gdje mu je odobrena bezuvjetna jamčevina. Postupak će se nastaviti pred Krunskim sudom u Southamptonu tijekom kolovoza.

Optužbe dolaze u trenutku kada boksač proživljava najuspješnije razdoblje svoje sportske karijere. Godine 2019. započeo je svoju profesionalnu boksačku karijeru i od tada odradio 13 mečeva, te upisao 12 pobjeda i jedan poraz. Lani je osvojio britansku i Commonwealth titulu u poluteškoj kategoriji, a prošlog je mjeseca stigao i do WBA International pojasa pobjedom protiv Lyndona Arthura u svom rodnom Southamptonu.

Karijera ovog 30-godišnjeg boksača našla se pod velikim znakom upitnika, a o navedenim optužbama i njegovoj kaznenoj odgovornosti odlučivat će sud u nastavku kaznenog postupka, prenosi FightSite.